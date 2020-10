Durchfahrt in Dippach wird nicht für Lastwagen gesperrt

Eine Sperrung der stark belasteten Ortsdurchfahrten in Berka/Werra und Dippach für Lastwagen wird es nicht geben. Dies ist der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Raymond Walk (CDU) zu entnehmen.

Die zuständige Straßenverkehrsbehörde des Wartburgkreises sah demnach keine Veranlassung, entsprechende Verkehrsbeschränkungen anzuordnen. Der Antrag der Stadt Werra-Suhl-Tal wurde auf der Grundlage von Paragraph 14 des Thüringer Straßengesetzes, wonach die Landesstraße entsprechend ihrer Widmung dem Gemeingebrauch für jedermann unterliegt, abgelehnt. „Diese Argumentation erschließt sich mir nicht, zumal eine geplante Verkehrszählung in diesem Jahr gar nicht durchgeführt wurde“, so Walk.

Begründet wird dies in der Antwort mit der Coronapandemie. „Dies ist nicht nachvollziehbar. Hier muss noch in diesem Jahr nachgearbeitet werden. Wir brauchen aktuelle Zahlen“, so der Abgeordnete. Walk hatte auch die Frage aufgeworfen, inwieweit das Land Hessen einbezogen wurde, denn der meiste Lkw-Verkehr entsteht im Zusammenhang mit der Müllverbrennungsanlage in Heringen (Hessen). Eine Einbindung der hessischen Straßenbauverwaltung sei nicht vorgesehen, so die Antwort der Thüringer Landesregierung. Für Walk ist auch das nicht nachvollziehbar. Er erwartet, dass Vertreter der Landesregierung das Problem mit dem Nachbarn besprechen.