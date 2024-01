Die Polizei führte Durchsuchungen in Eisenach durch. (Symbolbild)

Razzien in der Innenstadt

Razzien in der Innenstadt Durchsuchungen in Eisenach: Polizei wird bei 16-Jährigem fündig

Eisenach In Eisenach hat die Polizei am Freitag Durchsuchungen durchgeführt. Bei einem 16-Jährigen wurde nicht nur Diebesgut gefunden.

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen hat die Polizei am Freitag Durchsuchungen im Stadtgebiet durchgeführt. Wie die Polizei informierte, sei in der Wohnung eines 16-Jährigen eine zweistellige Anzahl an besonders kategorisierter Pyrotechnik gefunden worden. Diese unterliegen wegen ihrer enormen Wirkung einer entsprechenden Erlaubnispflicht, die der Jugendliche nicht hatte.

Inwieweit ein Zusammenhang mit zahlreichen Sachbeschädigungen in der Eisenacher Innenstadt bestehe, sei nun Gegenstand laufender Ermittlungen. Weiterhin wurden Gegenstände, die aus einem Diebstahl stammen, sichergestellt.

