E-Bikes und Modellfahrzeuge für mehrere Tausend Euro in Ruhla gestohlen

Im Zeitraum von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 13.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Sportheim in Ruhla. Aus dem Abteil wurden zwei E-Bikes, Modellfahrzeuge und ein Werkzeugkasten im Gesamtwert von etwa 8500 Euro entwendet, teilte die Polizei mit.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um folgende Marken: Sankt Martin und Cube. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691/261124 entgegen genommen.

