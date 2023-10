Echte Thüringer Verbrechen: Ermittler stellt in Bad Liebenstein sein Buch zu Gewalttaten vor

Kriminalhauptkommissar Lutz Harder, Lehrer für Kriminalistik an der Polizeifachhochschule in Meiningen, führt seine Leserschaft mit seinem neuen Buch „Lebendig begraben“ an Tatorte voller Grauen.

Im beschaulichen Thüringen geht es zuweilen brutal zu. Da wird geraubt, gequält und gemordet, da gibt es unvorstellbare Verbrechen. Einer, der sich mit diesen menschlichen Abgründen bestens auskennt, ist Kriminalhauptkommissar Lutz Harder. Über so manche Fälle, die ihm in seinem bisherigen Berufsleben begegnet sind, hat er ein Buch geschrieben und stellt es öffentlich vor.

In „Lebendig begraben. Mord- und Kriminalfälle aus dem Herzen Thüringens“ nimmt er seine Leserschaft in 50 Einzelfällen mit an Tatorte voller Grauen. Am Mittwoch, 25. Oktober, stellt Lutz Harder sein Buch in der Stadt- und Kurbibliothek in Bad Liebenstein (Herzog-Georg-Straße 64) vor und liest daraus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.