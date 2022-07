Edinburgher feiern im Sandgut Mihla

Mihla. North Sea Gas bringen schottischen Folk ins Sandgut nach Mihla.

Vor zwei Jahren sollte es mit dem 40. Gründungsjubiläum einen Meilenstein für die Band North Sea Gas aus Edinburgh geben. Nun wird seit der Corona-Pause ab vergangenem Herbst kräftig nachgefeiert. Konzerten in den USA folgt jetzt die dritte Deutschland-Tournee mit 25 Auftritten. Am Freitag, 8. Juli steht das Trio ab 20 Uhr am Sandgut Mihla vor seinem treuen Publikum. In Mihla hat das Trio mittlerweile einen festen Platz, auch im Herzen zahlreicher Anhänger.

Für die lange Wartezeit haben sich North Sea Gas dabei selbst, aber auch die Fans anlässlich des Jubiläums mit drei „Best of“-CDs unter dem Namen „A Long Road“ beschenkt. Auf ihnen sind aus vier Jahrzehnten fantastische traditionelle und neuere Kompositionen vereint. Das Ensemble hat den schottischen Folk in vielen Ländern bekannt gemacht und das immerhin schon im 17. Jahr in der Erfolgsbesetzung Dave Gilfillan (Gitarre, Banjo, Bodrhan), Ronnie MacDonald (Gitarre, Bouzouki) und Grant Simpson (Fiddle).

Allein sieben der insgesamt 19 Alben wurden in dieser Zeit produziert. Das Repertoire reicht von Liebesliedern mit Gänsehautfeeling bis zu mitreißenden Songs über die schottische Geschichte. Tickets unter Telefon 036924/4800 sowie per Mail landw.mihla@t-online.de Eintrittspreis: 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.