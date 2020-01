Ehemaliger Landrat genießt auch heute noch große Sympathien

Martin Kaspari, der am Freitag, dem 31. Januar im Kreise der Familie sowie mit Freunden und treuen Wegbegleitern auf volle acht Lebensjahrzehnte zurückblicken und anstoßen kann, gab nicht nur seiner geliebten Frau das „Ja“-Wort. „Pfingstsonntag 1990 bin ich gefragt worden, Pfingstmontag habe ich Ja gesagt und am Dienstag meinem Chef mitgeteilt, dass ich Mittwoch kündige“, erzählt der Jubilar. An diesem Mittwoch, es ist der 6. Juni 1990, wählten ihn im Saal des „Bamberger Hofs“ in Wutha-Farnroda insgesamt 93 von 100 Wahlberechtigten zum Landrat des Kreises Eisenach.

Für Kaspari ist der Job als Landrat die richtige Entscheidung

Im Februar 1990 erst der CDU beigetreten, wollten ihn Parteifreunde ursprünglich zunächst für den Eisenacher Stadtrat gewinnen. Da er in seiner Arbeit ab 1974 als DRK-Kreisvorsitzender viele Menschen aus dem Kreis kannte, reizte die Arbeit im Kreis doch stärker. Bis 2008 stand er als Präsident an der Spitze des DRK-Landesverbandes Thüringen.

Als Landratskandidat ist Martin Kaspari damals nicht die erste Wahl, auch nicht die zweite oder dritte. „Sechs andere hat man zuvor gefragt, die allesamt absagten“, erinnert sich der einstige Hautarzt.

Eine Offerte als Chefarzt und stellvertretenden Direktors eines namhaften Klinikums an der holsteinischen Ostsee beschwerten Tage später sein Herz, ob er auch die richtige Entscheidung traf. Letztlich ist der gebürtige Göttinger doch „erste Wahl“, denn in seiner Amtszeit, die er 2006 aus Altersgründen nicht fortführen durfte, wich er keinen Problemen aus, half oft Bürgern bei mancher zwiespältig getroffenen Verwaltungsentscheidung.

Schmerzvolle Grenzerfahrungen führen den jungen Mann in die Politik

Die teils grauenhaften und schmerzvollen Erlebnisse, die Martin Kaspari als Kind, Schuljunge und Student am Eisernen Vorgang im Grenz- und Heimatdorf Hohengandern sammelte, veranlassten ihn nach der Grenzöffnung in die Politik zu gehen, um Veränderungen herbeizuführen.

Kasparis Vater betrieb nach dem zweiten Weltkrieg in Hohengandern eine Landarztpraxis. Dessen hervorragender Ruf lockte auch Patienten aus hessischen und niedersächsischen Nachbarorten in die thüringische Arztpraxis. 1951 bringt man den Grenzgänger Richard Hillebrand erschossen in die Arztpraxis. Der Einschuss fand sich unter einer Achsel, das Austrittsloch exakt unter der anderen; auf dem Weg durch den Körper durchbohrt das Projektil das Herz. „Die Arme waren völlig unversehrt, so muss er sich bereits mit erhobenen Armen ergeben haben“, erinnert sich der 80-Jährige an das traurige Ereignis vor knapp 70 Jahren. Nach stürmischen Klingeln zu nächtlicher Zeit beim Landarzt wurde Jahre später ein Patient blutüberströmt von vielen starken Männern in die Praxis getragen. „Der letzte trug alleine den Schuh hinterher, in dem noch der Fuß steckte, den eine Miene dem Mann abgerissen hatte“, fährt Martin Kaspari in seinen Erinnerungen fort. Ein junges Mädchen aus dem Westen, das Freunde im Osten besuchen wollte, zersiebten russische Grenzsoldaten, um auf Nummer sicher zu gehen, mit 16 Schüssen in den Rücken.

Die Heimkehr nach einem 14-tägigen Erntehilfseinsatz in Mecklenburg endete für Martin Kaspari mit einer quälenden Tortur. Der Medizinstudent muss sich auf dem Weg zum elterlichen Wohnhaus an der Eisenbahnbrücke zwischen Arenshausen und Hohengandern zur Verhaftung auf die eiskalte Straße legen, in einen Gewehrlauf blicken und sich abführen lassen, da die Behörde Tage zuvor sämtliche Passierscheine für ungültig erklärte.

„Darüber wurde in den Zeitungen hier in Eisenach, Mühlhausen und Heiligenstadt informiert, aber nicht in Mecklenburg“, schüttelt Martin Kaspari noch heute den Kopf über die damalige Willkür der Staatsgewalt. Tagelang hören die besorgten Eltern nichts vom Verbleib ihres ältesten Sohns, der nur 200 Meter vom Elternhaus entfernt in der Grenzkompanie als Häftling Gast war.

Als junger Student wollte er mit den Eltern Silberhochzeit feiern, aber die Amtswillkür macht aus seinem gültigen Passierschein ein ungültiges Dokument. Auf Schleichwegen gelangt er dennoch mit dem Motorrad an die Kaffeetafel und wenig später mit Handschellen des Abschnittsbevollmächtigten in die Arrestzelle. Dreimal schmort er in Gefängniszellen – dreimal völlig unschuldig.

Medizinische Karriere beginntin Eisenach als Hautarzt

Zu gern hätte Dr. Martin Kaspari die väterliche Praxis übernommen, aber diese Erlebnisse und die verhängte Bausperre im Grenzdorf lassen seine Frau äußern: „Da kriegst du mich nie und nimmer hin!“ Die Enttäuschung steckt tief in Vater und Sohn. Ein Jahr Pflichtassistenz im Kreiskrankenhaus Eisenach macht das junge Paar 1965 schließlich zu Wartburgstädtern.

„Für die Facharztausbildung war ich dann vier Jahre in Erfurt und Mitte Dezember 1969 fing ich in der Praxis in der Goethestraße 33 an, zeitgleich mit Frau Dr. Teichert, die in den Justusstift ging“, erzählt der heutige Jubilar.

Für Besuche der Eltern bzw. Schwiegereltern bemüßigte sich die Behörde viermal im Jahr einen Passierschein herauszurücken, der jeweils vier Wochen Gültigkeit besaß. Aufgrund seiner häufigen Wochenenddienste schaffte er es in den vier Wochen gerade zweimal nach Hause fahren. „Wie erklärt man seinen Kindern, dass man entweder zur Erdbeerernte oder zur Süßkirschenernte zu Oma und Opa fahren darf?“ ärgert sich Martin Kaspari noch heute über die staatliche Willkür von damals.

Die Kreisfreiheit Eisenach sieht er als Tiefpunkt seiner Amtszeit als Landrat an. Seine kategorische Ablehnung stieß 1998 bei Eisenachs Stadtspitze auf taube Ohren. Nun schmunzelt er über die Rückkreisung. Viele wertvolle Jahre habe die Stadt verschenkt, in der sie sich prächtig hätte entwickeln können.

„Wenn ich heute die ganzen Zeitungsartikel über die Jahnhalle lese, oh weh, – hätte die Stadt damals die Turnhallen dem Kreis übertragen, wäre die Jahnhalle längst saniert“, meint der Ruheständler. Auch der jetzt beabsichtige Status „große kreisangehörige Stadt“ ist für den ehemaligen Landrat der völlig falsche Weg.

„Da hat die Stadt wieder mehr Aufgaben, die den Haushalt nur wieder mehr belasten“, meint der Jubilar nachdenklich.