Ehrenamtsgala in Eisenach: Hingabe, Nächstenliebe und Aufopferung

Eisenach. Stadt Eisenach ehrt Einzelpersonen, Vereine und Initiativen für ihr Wirken im Ehrenamt.

„In einer Zeit, in der viele Menschen oft mit ihrem eigenen Alltag beschäftigt sind, haben Sie sich dazu entschlossen, Ihre Zeit, Energie und Fähigkeiten zu opfern, um anderen zu helfen“, würdigte Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Verdiente Bürgerinnen und Bürger wurden für ihr Wirken ausgezeichnet. Als Ort der Ehrung habe man mit Bedacht die Predigerkirche ausgewählt. Wolf: „Wir verbinden die neu eröffnete Predigerkirche mit der Heiligen Elisabeth – wurde sie doch ihr zu Ehren erbaut. Elisabeth: die Heilige – eine Frau, die so viel Licht in die Welt gebracht hat durch Hingabe, Nächstenliebe und Aufopferung.“ Weiterhin ehrte die OB Heike Apel-Spengler, die die Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens erhalten hatte, Uta Lapp-Hirschfelder (Thüringer Rose), Jürgen Jansen (Ehrenbrief des Freistaats) und Rettungsschwimmen-Europameisterin Lena Oppermann.

Die Erinnerungsmedaille erhalten:

Inge Brückner leitet seit 20 Jahren die Tanzgruppe „Seniorentanz“ innerhalb der Freien Turnerschaft Eisenach. Mittlerweile betreut Inge Brückner zwei Übungsgruppen, da die Nachfrage sehr groß war. Die Gruppen treffen sich jede Woche für zwei Stunden. Das Ziel ist es, durch das Tanzen einen Beitrag zu Gesundheit und Fitness zu leisten. Das Repertoire reicht von Gesellschaftstänzen bis zu Line Dance.



Otto Münch wurde 1938 in Stedtfeld geboren. Sein Heimatort und die dort lebenden Menschen lagen ihm immer am Herzen. Um das Leben zu dokumentieren, war und ist er bis heute ständig mit seinem Fotoapparat unterwegs. Gemeinsam mit dem Ortschronisten hat Otto Münch seit 1990 die Ortschronik fortgeschrieben. Es entstand eine Ausstellung zum ländlichen Leben in Stedtfeld. Einen ganz besonderen Platz in der Ausstellung und im Herzen von Otto Münch nimmt der Bergbau in und um Stedtfeld ein. In nur drei Monaten hat er auf 120 Seiten die Geschichte von Stedtfeld handschriftlich niedergeschrieben. Er sieht die Erhaltung der historischen Aufzeichnungen und Arbeiten der Ortsgeschichte als seine Hauptaufgabe an.



Steffi Schwartze ist seit mehr als 30 Jahren in der Freien Turnerschaft aktiv. Seit 1990 ist sie Trainerin im Turnen. Danach begann sie selber als aktive Sportlerin mit Aerobic. Später gab sie ihre Erfahrungen in dieser Sportart als Trainerin weiter. Darüber hinaus ist sie auch als Kampfrichterin bei verschiedenen Wettkämpfen im Einsatz. Bei den Deutschen Meisterschaften in Wolfenbüttel gewann das von ihr trainierte Team Julia Degner, Johanna Förster und Hermine Walda den ersten Platz in der Altersklasse 12+ in der Kategorie Dance .



Ekkehard Krämer trat am 1. Oktober 1967 der Freiwilligen Feuerwehr Stockhausen bei und ist seit über 50 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Nach seinem Umzug nach Hötzelsroda wechselte er zur Freiwilligen Feuerwehr Hötzelsroda und war dort viele Jahre als Maschinist in der Einsatzgruppe aktiv. An der Feuerwehrschule in Eisenberg wurde er zum stellvertretenden Wehrleiter ausgebildet. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst ist er Mitglied des Feuerwehrvereins. Seit einigen Jahren ist er für die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Stockhausen/Hötzelsroda verantwortlich.



Gerlinde Feuerstein ist seit Januar 2017 in der Freiwilligenagentur tätig. Sie half als „Leseoma“ in der „Hörselschule“ Kindern beim Lesen lernen und unterstützt insbesondere Kinder mit Lernschwierigkeiten. Seit 2019 betreut Gerlinde Feuerstein lernschwache Kinder und organisiert für sie regelmäßig Nachhilfestunden. Die Gruppe ist auf auf 13 Kinder angewachsen.



Waldimar Nitschke ist seit 2007 Vorsitzender des Vereins „Brauchtum und Kulturpflege Hötzelsroda“. Eigentlich war der Heimatverein 2007 nur für ein Jubiläum gegründet worden. Damals sollte in dem Eisenacher Ortsteil das 70-jährige Bestehen der BMW-Siedlung gefeiert werden. Der Verein blieb aber auch anschließend zusammen und engagiert sich seither für vieles rund um Brauchtum, Heimatpflege und das Miteinander im Dorf. Weiterhin engagierte sich Herr Nitschke für den Aufbau einer Heimatstube mit Ortsmuseum.



Angela Senf setzt sich ehrenamtlich für viele städtische Einrichtungen ein, allen voran das Thüringer Museum, wo sie viele Jahre ihres Arbeitslebens verbrachte. Sie hat auch mit ihren 73 Jahren immer wieder neue Ideen und wird dadurch zur Initiatorin für neue Projekte. Kinderkulturnacht und Nachbarschaftszentrum profitieren von ihrem Erfahrungsschatz.



Christina Voigt leistet seit 2010 ehrenamtliche Arbeit im Caritas Altenpflegezentrum Elisabethenruhe. Einmal wöchentlich leitet sie eine Betreuungsrunde. Dafür arbeitet sie abwechslungsreiche Themen eigenständig aus. Voigt gibt den Bewohnern einen wichtigen Halt und ist ihnen eine große Stütze. Sie sorgt für Abwechslung im Alltag und sorgt für Freude, spendet Trost und hört zu.

Die Verleihung der Ehrenamtspreise erfolgt an:

StartUp-Kirche Eisenach. Im Jahr 2018 zog das Ehepaar Lindörfer nach Eisenach und begann die Gemeinde vor Ort aufzubauen. Von Beginn an war die Arbeit nur durch die ehrenamtlichen Mitarbeitenden vollumfänglich realisierbar. Das Kernteam wuchs schnell auf rund 20 Ehrenamtliche, die die verschiedenen Angebote ermöglichen. Beispielhaft seien der Kidstreff erwähnt, der ein wöchentliches Mitmachangebot für Grundschulkinder ist. Seit 2022 hat die Startup-Kirche eigene Räumlichkeiten in der Innenstadt, die auch von anderen Vereinen und Einrichtungen genutzt werden können.



SV Wartburgstadt. Jedes Jahr im Mai verwandelt sich die Wartburgstadt in ein Mekka für laufbegeisterte Rennsteigläufer. Über 73,9 Kilometer laufen die Sportler in das schönste Ziel der Welt nach Schmiedefeld und das bereits seit nunmehr 50 Jahren. Organisiert wird dieses mittlerweile sportliche Großevent von den ehrenamtlichen Mitgliedern des SV Wartburgstadt. So gehört die Einrichtung des Festzeltes, die Ausgabe der Startnummern, das Verladen des Gepäcks und viele weitere Tätigkeiten wie die Kloß-Party zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins.



ThEKIZ „Haus Sonnenschein“. Seit dem Jahr 2021 ist in der AWO Kindertagesstätte Haus Sonnenschein das erste Thüringer Eltern-Kind-Zentrum, kurz ThEKiZ zu finden. Die Kindertagesstätte befindet sich am Amrichen Rasen und ist mit 225 Plätzen eine der größeren Einrichtungen in Eisenach. ThEKiZ, das sind Kindertageseinrichtungen, die besonders Familien in ihrer Erziehungskompetenz stärken und unterstützen. Zugleich wirken sie im Sozialraum und stehen somit allen Familien des Sozialraumes offen. Dazu werden vielfältige Angebote organisiert und Kontakte zu Vereinen und Einrichtungen aufgebaut. Um die Angebote regelmäßig durchführen zu können, bedarf es dem Engagement von Ehrenamtlichen.

Sie unterstützen die Einrichtung beim Familientreff, als Vorleseoma oder bei der Krabbelgruppe.