Ehrenamtspreis: Eisenacher Verein Balilwana nominiert für Publikumspreis – hoffen auf ganz viele Stimmen

Eisenach. Der Hilfsverein aus Eisenach ist für den Publikumspreis des Deutschen Ehrenamtspreises nominiert. Abstimmung läuft

Es ist das einzige Projekt aus der Region, das für diese hohe Auszeichnung in diesem Jahr vorgeschlagen ist. Da hofft Gertrud-Luise Lakemann natürlich auf die breite Unterstützung aus der Region. Der Eisenacher Verein Balilwana ist im Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2022. Noch bis 19. Oktober kann via Internet für Balilwana abgestimmt werden. Für diese Ehrung vorgeschlagen wurde der Verein von der Stadt Eisenach, die den jungen Helferinnen den Ehrenamtspreis der Stadt verliehen hatte.

Das Eisenacher Projekt besteht seit mehreren Jahren und Balilwana ist Trägerverein für Kooperationsprojekte in Uganda. Während eines Freiwilligendienstes in Uganda in den Jahren 2016/17 entstand gemeinsam mit dortigen Mitstreiterinnen die Idee zu diesem Hilfsverein, der derzeit zwei gemeinnützige Organisationen vor Ort unterstützt, die Suubi Community Development Organisation und Global Life Ministries. Beide Gebiete liegen in sehr ländlichen Gegenden des Landes und setzen sich mit ihren Grundschulen für Bildungschancen ein. Es werden Kinder mit Schulpatenschaften unterstützt und es gibt verschiedene Projekte in den Bereichen Frauenförderung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur. Lakemann: „Wir wollen trotz der Tausende Kilometer Entfernung im Herzen nah sein. Dafür setzen wir uns auch hier in Deutschland ein.“

Preisverleihung am 1. Dezember in Berlin

Der als gemeinnützig anerkannte Verein Balilwana wurde dann 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Eisenach. Man verstehe sich als Partner der Hilfsorganisationen vor Ort, nicht umsonst heißt der Verein Balilwana, das Wort stammt aus der örtlichen Lokalsprache Luganda und heißt übersetzt Nachbarn. „Wir leisten Nachbarschaftshilfe im besten Sinne.“

Der Einsatz für Bildungschancen erfährt durch die Nominierung eine weitere hochrangige Anerkennung. Für den Deutschen Engagementpreis können nur die Preisträgerinnen und Preisträger anderer Preise, die freiwilliges Engagement in Deutschland auszeichnen, nominiert werden Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. In diesem Jahr haben 463 Nominierte die Chance, mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet zu werden und den Publikumspreis oder einen der fünf Jurypreise zu erhalten. Bekanntgegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner aller Preise bei einer Preisverleihung am 1. Dezember in Berlin, die mittels Live-Stream übertragen wird.

Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement. Dies sähe die junge Eisenacherin dann auch als eine Chance, den kleinen Verein weiter zu vernetzen und bekanntzumachen. Lakemann: „Im Falle eines Gewinns würde wir das Preisgeld zu 100 Prozent für die Finanzierung der Projekte in Uganda verwenden. Wir freuen uns über jede Stimme und brauchen jede Stimme.“

Zur Abstimmung:https://www.deutscher-engagementpreis.de/balilwana/