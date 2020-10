Ehrenteller der Stadt Treffurt für vier Ärzte

Vier Allgemeinmediziner, die sich in Treffurt und den Stadtteilen seit Jahrzehnten um Patienten gekümmert haben, haben am Montag zur Sitzung des Stadtrats den Ehrenteller der Stadt erhalten. Die Diplom-Mediziner Norbert und Karola Welzel, Evelyn Hohnstein und Katrin Regenspurger sind seit diesem Jahr Ruheständler. Alle vier haben nach der politischen Wende ihre eigene Niederlassung gegründet.

Norbert und Karola Welzel sind 1987 von Böhlen nach Seebach gezogen und absolvierten ihre Facharzt-Ausbildung unter anderem in den Betriebspolikliniken Seebach und Ruhla. In Treffurt gab es 1990 nicht genügend Ärzte. So sind beide dorthin gewechselt. Die Suche nach Praxisräumen und Wohnung war schwierig. Mit Unterstützung des damaligen Treffurter Bundestagsabgeordneten Manfred Heise (CDU) konnte die ehemalige Gärtnerei Becker erworben werden. Die Arztpraxis im Neubau öffnete 1993.

Evelyn Hohnstein wollte immer Landärztin werden und kam 1980 nach Treffurt. Sie war in der Landambulanz angestellt. Nach deren Auflösung musste auch sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Sie hat ebenfalls neu gebaut, in der Treffurter Goethestraße 1 a.

Katrin Regenspurger hat als Ärztin in Großburschla gearbeitet, zunächst in der dortigen Außenstelle der Landambulanz Treffurt. Die Wendezeit beschreibt sie wie folgt: „Es blieb kaum Zeit, sich mit den vielen neuen, fachlichen, organisatorischen und abrechnungstechnischen Dingen zu befassen“. Das Arbeitspensum sei hoch gewesen, „aber die Patienten standen immer im Vordergrund“.

Norbert und Karola Welzel bedauern sehr, keine Nachfolger für ihre Praxis gefunden zu haben. Evelyn Honstein praktizierte seit 2009 gemeinsam mit Annett Wende. Dazu ist Katharina Höppner gekommen, die ihr Anerkennungspraktikum in der Praxis absolviert hat und nach ihrer Facharzt-Ausbildung zurückgekehrt ist. Nach ihrer Einarbeitung ist Evelyn Honstein in den Ruhestand gegangen. Nachfolgerin von Katrin Regenspurger in Großburschla ist Ursula Trebing.