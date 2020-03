Eisenach. Feierlichkeiten sind wegen Corona-Krise abgesagt worden. Bachhaus-Direktor Jörg Hansen erzählt, was eigentlich alles geplant war.

Ein Bach-Geburtstag in Eisenach ohne Gäste

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Bach-Geburtstag in Eisenach ohne Gäste

Die Feierlichkeiten zum 335. Geburtstag von Johann Sebastian Bach sind der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Spontan hatten sich am Sonnabend drei Musiker zusammengefunden, um im gebührenden Abstand zueinander ein Ständchen mit Bach-Chorälen zu spielen. Vereinzelt sind außerdem Bachfreunde gekommen, um des großen Eisenacher Sohns zu gedenken. Bachhaus-Direktor Jörg Hansen erzählt, was am Sonnabend eigentlich hätte stattfinden sollen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Eisenachs Bachhaus-Chef Jörg Hansen musste die Feierlichkeiten zu Bachs Geburtstag absagen. Foto: Peter Rossbach

Wie wäre Bachs Geburtstag gefeiert worden? Begonnen hätte alles um 11 Uhr mit der seit etwa hundert Jahren traditionellen Feier. Zum Auftakt hätte der Posaunenchor der Georgenkirche gespielt. Dann hätten die Würdenträger die Kränze niedergelegt. Auf unserer Schleife hätte gestanden: „335 Jahre J.S. Bach – Gut Ei und Kikeriki!“. Am 21. März wäre ja auch Sommergewinn gewesen. Das Blumengeschäft hatte den Auftrag für den Kranz abgesagt, weil es schließen musste. Wie ist das Bach-Denkmal dennoch zum Geburtstag geschmückt worden? Eine Bachhaus-Mitarbeiterin hat noch eine Schale mit Frühjahrsblumen auf dem Markt kaufen können. Außerdem hat die Stadt eine mit Stiefmütterchen bepflanzte Schale aufgestellt. Eine Bach-Freundin legte Tulpen nieder. Während uns die Sommergewinns-Zunft bunte Blütenzweige überlassen hat. Wie schwer ist die Absage des Bach-Geburtstags gefallen? Wir müssen die Warnungen ernst nehmen und die Maßnahmen umsetzen. Ich selbst habe gefährdete Angehörige. Am Sonnabend habe ich ein paar Fotos vom geschmückten Denkmal gemacht und ins Internet gestellt für alle diejenigen, die sonst teilgenommen hätten. Was war an dem Tag noch geplant? Nach der Oberbürgermeisterin hätte diesmal Torsten Daut gesprochen, der Zunftmeister vom Sommergewinn. Viele von der Zunft wollten kommen. Der thematische Teil des Festzugs hätte sich ja in diesem Jahr um den Bach-Geburtstag gedreht. Nach den Reden hätte die Kurrende gesungen. Wissen Sie, was die Kurrende gesungen hätte? Ja, den Choral „Liebster Jesu, wir sind hier“. Das war als kleine Überraschung gedacht. Denn als das Bach-Denkmal am 30. Oktober restauriert aus Berlin zurückgekommen ist, haben mein Mitarbeiter Uwe Fischer und ich gesehen: Auf dem Notenblatt unter Bachs Hand lässt sich jetzt etwas lesen! Das war vorher völlig überkrustet. Wir sind mit einer Leiter hoch und siehe da: Darauf steht dieser Choral. Kantor Christian Stötzner hat ihn dann mit seiner Kurrende gleich eingeübt. Wer wäre denn diesmal von der Bachgesellschaft dabei gewesen? Unser Vorsitzender, Professor Christfried Brödel aus Dresden, wollte kommen. Roderich Kreile, der Leiter des Kreuzchors in Dresden, wäre wegen Konzerten verhindert gewesen. Anschließend geht es traditionell ins Bachhaus, zu Geburtstagstorte und Kaffee, oder? Ja – die Bäckerei Schnell aus Wutha schenkt uns die Torte jedes Jahr. Zuletzt wollte sie sogar zwei Torten backen, damit sich die Leute im Bachhaus nicht so eng um das eine Exemplar drängen müssen. Aber das ist alles abgesagt worden. Welche Überraschungen hätte es noch im Bachhaus gegeben? Im Foyer hätten wir ein großes Bild enthüllt. Es stammt von 1924 und zeigt Bach an der Kirchenorgel. Mit dem vielen Blattgold ist es sehr prachtvoll. Wir haben es extra restaurieren lassen. Und dann hätten wir noch ein viel kleineres Bild aufgehängt. Es zeigt die Gartenseite vom großen Raum oben im alten Bachhaus, wie er früher einmal ausgesehen hat. Die Möbel darauf hat unser Herr Fischer gleich erkannt, und auch die Laute, sie sind alle noch da und eingelagert. Das Bild malte der Künstler Felix Schuchard um 1925, es wurde uns von der Eisenacher Familie Erbslöh geschenkt, die mit dem Künstler befreundet war. Wir hätten es genau an die Stelle gehängt, die auf dem Bild zu sehen ist. Zum Bach-Geburtstag wäre dieses Gemälde im Bachhaus enthüllt worden: Es stammt von 1924 und zeigt Bach an der Kirchenorgel. Mit dem vielen Blattgold ist es sehr prachtvoll. Wegen Corona wird es später nach seiner Restaurierung eingeweiht. Foto: Bachhaus Eisenach Was wäre man im traditionellen Geburtstagskonzert zu hören gewesen? Der Cembalist Pieter Dirksen wäre aus Utrecht gekommen und hätte etwas aus Bachs Wohltemperiertem Klavier gespielt. Wird das alles noch nachgeholt? Wir hängen die Bilder trotzdem auf – wenn wir wieder eröffnen dürfen, kann man si e dann bewundern. Aber dieser Bach-Geburtstag ist jetzt vorbei, und nächstes Jahr ist ein neuer.