Ein Baum macht Karriere

Notizbuch von Peter Rossbach: Über Nachhaltigkeit im Kleinen und Großen - unter anderem in Falekn.

Nachhaltigkeit, dein Name ist Falken. Wer gerade durch den kleinen Ort an der Werra mit seinen knapp 900 Einwohnerinnen und Einwohnern geht und seine Schritte auch am Ensemble des „Güldenen Stift“ an der zauberhaften Kirche (Empfehlung: vor allem im Innern ein echter Hingucker mit integriertem Museum) lenkt, wird oben auf der noch freiliegenden Balken-Konstruktion einen Baum entdecken.

Und der hat eine Vergangenheit: Zunächst war er der Baum für die Männerkirmes im Ort, dann diente er als schmückendes Accessoire für die „richtige“ Kirmes und nun ist er Richtbaum für die einstige Scheune und bald Heimatstube des „Güldenen Stifts“. Der Baum hat Karriere gemacht und ist den Falkenern nun sozusagen aufs Dach gestiegen.

Leerstehende Gebäude saniert und nun neu genutzt

Das ist eine zugegebenermaßen eher lustige und kleine Form der Nachhaltigkeit, die auch sinnbildlich für den Bau steht. Denn die alten Gemäuer wurden nicht nur saniert, weil sie alt (1697) sind und unter Denkmalschutz gelistet, sondern weil es auch neue, sinnvolle Nachnutzung für die lange leerstehenden Gebäude gibt. Die Vereine ziehen ein.

Ob es der Baum allerdings noch bis Weihnachten schafft, um dann noch einen Weihnachts- oder Adventsmarkt zu verschönern – da hab ich so meine Zweifel. Aber für den Einsatz beim Richtfest wurde der Baum feierlich mit bunten Bändern aus Krepppapier versehen – grün, blau, orange, rot.

Ganz oben gab es zwei weiße Bänder, die auch den Wunsch nach Frieden ausdrücken wollen, für das sanierte Haus, aber auch für den Rest der Erde. Und das wäre mit Blick auf den schrecklichen Zustand unserer Welt schön, wenn es den auch mal nachhaltig gäbe.