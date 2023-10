Ein besonderer Klangkosmos in der Eisenacher Mälzerei

Eisenach. Piano und Bass sind im Zusammenspiel in einem Konzert im Jazzkeller der „Alten Mälzerei“ zu erleben.

Einen „kraftvoll anregenden, entspannenden Klangkosmos“ versprechen die Veranstalter für das Konzert von Wolfgang Torkler am Piano und René Bornstein am Bass am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Jazzkeller der Kulturfabrik „Alte Mälzerei“. Wer Wolfgang Torklers Piano-Musik kennt, weiß, dass man sich zurücklehnen kann. Konsequent verfolgt er seit fünf Solo-Alben und einem Trio-Album den Weg der Reduktion, der Konzentration aufs Wesentliche. Zusammen mit René Bornstein schreibt Wolfgang Torkler den entschleunigten Grundgedanken in der Duo-Besetzung fort. Die Arbeit mit akustischen Samples und Loops wie das Streichen des Bass-Bogens oder Pedal-Geräusche fügen sich in den Gesamtsound ein.

Karten kosten 20 Euro, für Besucher bis 25 Jahre fünf Euro.