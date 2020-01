Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Boot in Lauchröden als Symbol des Verfalls

Fotografen sind von Kulissen, wie dem Bootsfragment Hans im Glück, begeistert. Das Boot sowie die Dorfmühle, an der es an der Elte auf dem Trockenen steht, sind jedoch vom Glück verlassen. Um die Zukunft des historischen Ortskerns mit dem zum Verkauf stehenden ehemaligen Gasthaus Zur Krone und der maroden Dorfmühle, beides in Privathand, macht sich Gemeinderatsmitglied Markus Griebel (LAD) Sorgen. Er sieht Handlungsbedarf, soll die historische Bausubstanz nicht weiter dem Verfall preisgegeben werden. Dafür müsse man in der Gemeinde auch investieren und Pläne entwickeln. Nutzungsideen gäbe es.