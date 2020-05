Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Corona-Fall mehr

Mit Stand Mittwoch (13. Mai, 13 Uhr) gab es in der Wartburgregion 75 mit dem Corona-Virus infizierte Menschen, und damit einen mehr als am Vortag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Wartburgkreis sind es 49 (plus 1) und in der Stadt Eisenach unverändert 26, so das Gesundheitsamt. Als genesen gelten 48.