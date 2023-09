Ein Dachdecker erinnert sich in Gerstunger Lesung an die DDR

Gerstungen. Eine besondere Lesung erwartet die Besucher am Sonntag im Schlosshof in Gerstungen.

Auf dem Schlosshof in Gerstungen erzählt am Sonntag, 17. September, ab 14.30 Uhr ein Dachdeckermeister aus Grimma aus dem richtigen Leben. In der Reihe „Kaffeeklatsch mit Eierschecke“ besuchen der schreibende Dachdecker Johannes Heine und die Autorin und Journalistin Martina Rellin (61), von 1994 bis 2002 Chefredakteurin der Kultur- und Unterhaltungszeitschrift „Das Magazin“, den Werraort.

Im Gepäck haben beide reichlich Erfahrung und das 2023 bei Rellin erschienene Buch „Ich und die DDR“. Gläubig, aufmüpfig, bodenständig und mit dem Schalk im Nacken meisterte Heine den Alltag in der DDR. In Cottbus. Für seine Enkel schrieb der fünffache Vater dieses Buch. Es beweist: Ein Leben ohne Telefon und Computer war möglich. Es ist die Männersicht auf den Alltag – wie lief das mit der Dachdeckerlehre, der NVA, der Meisterschule. Aber auch: mit Frau und Kindern und Ausbauwohnung und Ferienplatz und erster Westreise und und und …? Der vom Werratalmuseum veranstaltete und von einigen Institutionen geförderte Nachmittag wird unterhaltsam-lustig, versprechen die Protagonisten. Der Eintritt ist frei. Bei Regen findet die Lesung im „Rautenkranz“ statt.