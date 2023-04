Ein Eisenacher in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Mit seinem Multivisionsvortrag über Nepal ist der Eisenacher Wigberth Röth in Bad Salzungen am Start.

In seiner Heimat Eisenach war der Fotograf und Nepal-Kenner Wigbert Röth mit dem Multivisions-Vortrag „Nepal – dem Himmel ganz nah“ schon präsent. Nun zeigt er diese beeindruckende Film- und Fotoreportage in Bad Salzungen, am Freitag, 21. April, ab 20 Uhr im Pressenwerk. Der Vortrag ist eine Liebeserklärung an die Berge und ihre Bewohner und zeigt die Natur in ihrer wilden Schönheit und Poesie.

Es sind bewegende Geschichten und brillante Bilder aus acht Reisen in dieses faszinierende Land. Wigbert Röth umrundete mit seinem nepalesischen Freund Darinji Sherpa auf einer Trekkingtour den Manaslu. Größte Herausforderung; der Larkya Pass.