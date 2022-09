In Creuzburg wird wird an den vor etwa 450 Jahren geborenen Komponisten gedacht.

Ein runder Geburtstag soll gefeiert werden. Lange schon haben sich die Gastgeber darüber Gedanken gemacht, was bei einem solchen Fest alles passieren soll. Zuerst wurden natürlich die Gäste eingeladen – langfristig – denn nach zwei stillen Jahren ohne Begegnungen wollen nun alle wieder ausschwärmen.

Also hieß es rechtzeitig: merkt euch das Datum, es gibt etwas zu feiern und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Gestern Abend hat das Fest begonnen. Alles ist gut vorbereitet. Die Festräume sind geschmückt, die Tafeln gedeckt und überall erklingt Musik.

Ein Geburtstagsfest für Michael. Zum 450. Das wird gerade in Creuzburg gefeiert und Sie sind herzlich dazu eingeladen. Der Jubilar hat diese Ehre wirklich verdient. Er hat uns fröhliche Tanzmusik und geistliche Konzerte hinterlassen. Leib und Seele spricht er mit seiner Musik an. Ja, er ist nicht mehr der Jüngste, aber über die Jahrhunderte hinweg berühren die zarten Töne der Instrumente seiner Zeit auch heute noch Herzen und Sinne. Damit niemand den Klang seiner Zeit vergisst hat er alle Instrumente genau gezeichnet, vermessen und beschrieben.

Von der Orgel bis zur Piccoloflöte, vom Zink zum Dulcian, von der Fidel bis zum Kontrabass. Sie alle erklingen am Samstag im Mittagskonzert, an der Kaffeetafel auf dem Markt und im Festkonzert am Abend in der Nicolaikirche. So eine Freude. Seine Musik tröstet, macht fröhlich und unterhält. Ein Geburtstagsfest für Michael Praetorius. Zum 450. Der Zeitgeist des Frühbarock, mit dem der Jubilar lebte, hieß: Memento mori – bedenke, dass du sterben musst und carpie diem – nutze die Zeit. Die Lebenszeit ist von Gott geschenkte Zeit. Ihn gilt es zu loben für die Schönheit der Schöpfung, für alle menschliche Begabung. Ihn zu loben für das diesseitige und das ewige Leben war das Anliegen von Michael Praetorius. Nun lob mein Seel den Herren, was in mir ist, den Namen sein. Sein Wohltat tut er mehren, vergiss es nicht, o Herze mein. Dieses Gotteslob wird am Sonntag im Gottesdienst angestimmt von jugendlichen Instrumentalisten und erwachsenen Sängerinnen und Sängern. Auch Sie können dabei sein, mitsingen, beten und hören, wozu Gott uns in unserer Zeit beruft.

Das ganze Programm www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de