Gerade kommt sie vom Einkauf von Katzenfutter nach Hause. Derweil hat einer ihrer Nachbarn einen großen Blumenstrauß für sie in Empfang genommen. Elfriede Bachmann wundert sich sehr. Sie hat kein Präsent erwartet, und ihre Kinder schenken ihr keine Blumen, weil sie wissen, dass einige davon giftig für Katzen sein können.

Des Rätsels Lösung trifft zwei Tage später ein. Die Urkunde aus dem Thüringer Sozialministerium bestätigt der 81-Jährigen, dass sie in diesem Jahr mit dem Thüringer Tierschutzpreis ausgezeichnet worden ist. „Ich fühle mich geehrt“, sagt die Eisenacherin. Wegen der Corona-Pandemie fällt leider die feierliche und persönliche Übergabe aus. Diese soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Tierschützerin seit DDR-Zeiten

Elfriede Bachmann kümmert sich seit Jahrzehnten um streunende Katzen in Eisenach. Da gab es noch keinen Tierschutzverein und kein Tierheim. Angefangen hat alles damit, dass sie gesehen hat, wie eine Katze und eine Ratte gleichzeitig aus einem Müllcontainer gekommen sind. Sie hat sich gesagt: „Das kann doch nicht sein.“ Das war zu DDR-Zeiten. Elfriede Bachmann hat als Industriekauffrau im Automobilwerk Eisenach gearbeitet und einen Teil ihres Lohns dafür ausgegeben, Katzen zu füttern, tierärztlich zu versorgen und zu kastrieren, damit sie sich nicht weiter vermehren.

Jetzt finanziert sie ihr Engagement mittels ihrer kleinen Rente. Sie kümmert sich um Katzen, die draußen leben und bringt diejenigen, die sich Wunden zuziehen oder verletzt sind, zum Tierarzt und pflegt sie gesund. Ein Kater hat beispielsweise ein Bein verloren, weil er vermutlich von einem Auto angefahren worden ist. Der Dreibeinige ist in ihre Wohnung eingezogen, weil er mit dem Handicap auf der Straße nicht überlebt hätte. Elfriede Bachmann hat auch die Katze der Nachbarin bei sich aufgenommen. Die Frau konnte aufgrund ihrer Demenzerkrankung ihren Liebling nicht mehr bei sich behalten.

Vögel und Igelwerden aufgepäppelt

Wie vielen Katzen die Eisenacherin schon geholfen hat, weiß sie nicht mehr. Auch Vögel hat sie aufgepäppelt, einen Raben beispielsweise, dessen Beine gebrochen waren, oder eine Ringeltaube, die aus dem Nest gefallen ist. Oder Igel. Eine Mutter hatte ihr sieben Junge unter den Balkon gelegt, alle unterernährt. Elfriede Bachmann wandte sich an Igelfreundin Ingrid Röschke. Mit ihr arbeitet sie eng zusammen, ebenso wie mit dem Tierschutzverein. Von dort sind auch Gratulationen eingetroffen.

Die Eisenacherin wird einen Teil ihres Preisgeldes spenden, damit ein Katzenkorb oder ein Transportkäfig angeschafft werden können.

Neulich hat sie einen Hund eingefangen, der herrenlos in ihrem Viertel herumgelaufen ist. „Eine Stunde bin ich hinterher. Die Feuerwehrleute haben gestaunt, wie fit ich mit meinen über 80 bin.“ Der Vierbeiner ist dann über die Zwischenstation des Tierheims wieder wohlbehalten zu seinen Besitzern nach Eisenach-Nord zurückgekehrt.

Wenn eine Geschichte so gut ausgeht, ist Elfriede Bachmann glücklich. Überhaupt: Tiere geben ihr viel zurück.

Durch die Kastration der Stadtkatzen, die in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein erfolgt, hat sich nach Ansicht von Elfriede Bachmann einiges verbessert. Aber immer noch werden Katzen ausgesetzt, weil sich die Besitzer nicht mehr kümmern können oder wollen. „Wenn ich ein Tier anschaffe, habe ich auch die Verantwortung“, findet die 81-Jährige. Sie fährt nicht in den Urlaub, weil sie weiß, dass die Katzen sie täglich brauchen. So eine Einstellung verlangt sie nicht von jedem. Aber sie mischt sich ein, wenn sie auf der Straße sieht, wenn ein Hund getreten oder eine Katze mit Steinen beworfen wird.

Ein Dankeschön an mithelfende Menschen

Es gibt auch Mitmenschen, die sie unterstützen, und dafür möchte sich Elfriede Bachmann herzlich bedanken. Dazu gehört eine alte Dame, die ihr ein Halstuch gegeben hat, um eine verletzte Amsel einzufangen oder eine Nachbarin, die ihr ein Stück Wäscheleine zugeworfen hat, um besagten entlaufenen Hund an sein Halsband zu bringen. Auch wurde ihr selber Erste Hilfe geleistet, als sie von einem Kätzchen gebissen worden ist, das auf der Straße gelegen hatte. Sie wollte es nach Verletzungen untersuchen. „Ich danke auch meinen Hausbewohnern, die mich mit verletzten Tieren zum Tierarzt fahren und dem Eisenacher Tierheim für seine Unterstützung“, fügt die 81-Jährige hinzu.