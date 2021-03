Stiefmütterchen wie hier auf dem Eisenacher Theaterplatz gehören zur Frühjahrsbepflanzung in Eisenach. Die Stadt will einen Grünflächenmanager beschäftigen, um das öffentliche Grün besser zu pflegen.

In der Stadtverwaltung sollte eine neue Stelle fürs Grünflächenmanagement geschaffen werden. Der Fachmann soll dafür sorgen, dass das öffentliche Grün besser gepflegt wird. Was so einfach klingt, geriet zur Sitzung im Stadtrat am Dienstag zu einer langwierigen Diskussion, in deren Verlauf Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) sehr emotional reagierte.