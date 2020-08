Ein Herz für Treffurts einmaligen Bauerngarten

Treffurt. Zwei Frauen pflegen die Pflanzen am Mainzer Hof. Ein Essener Ehepaar legt den Garten Anfang 2000 an.

Der kleine Bauerngarten am Mainzer Hof hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte, die in den Anfang der 2000-er Jahre zurückreicht. Mancher wird ihn gar nicht kennen, andere, wenn sie vielleicht bei einem Besuch in Treffurt sich die Normannsteinquelle angeschaut haben. Entstanden ist er einst durch die Initiative des Essener Ehepaars Inge und Horst Matthäus, die sich zuvor ein Fachwerkhaus in der Brunnenstraße gekauft hatten, um es als Ferienhaus herzurichten. Die Eltern von Horst Matthäus waren gebürtige Treffurter, zogen aber in den 1950er-Jahren in den Westen. Die Liebe zur beschaulichen Fachwerkstatt blieb trotz der Grenzzäune.