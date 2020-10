Ein kleines, nachhaltiges Jubiläum für die Wartburgregion

Es ist eine gar nicht kleine Erfolgsgeschichte. Sie ist weniger in der Öffentlichkeit bekannt, aber dafür umso nachhaltiger. Vor 15 Jahren startete das Eisenacher Ernst-Abbe-Gymnasium als Seminarschule, mittlerweile hat sich diese zum Seminarschulverbund Westthüringen entwickelt. 2009 kam das Elisabeth-Gymnasium dazu, 2017 das Ruhlaer Albert-Schweitzer-Gymnasium und eine gute Zusammenarbeit gibt es mit dem Martin-Luther-Gymnasium. Und Pläne für den nächsten Schritt gibt es auch.

Im Schulverbund wird die praktische Ausbildung von Lehramtsanwärtern auf regionaler Ebene, fachlich fundiert organisiert. Da gibt es Seminare, Weiterbildung, Hospitationen und gemeinsame Projekte der derzeit 16 Lehramtsanwärter, die sich an den drei im Verbund zusammengefassten Gymnasien plus Luther-Gymnasium in diesem rund zwei-jährigen Teil der Ausbildung auf den Lehrerberuf vorbereiten. Sie alle haben sozusagen den theoretischen Teil an den Unis hinter sich und lernen in ihren Klassen den Schulalltag kennen. Am Ende steht das zweite Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien.

76 Lehramtsanwärter wurden seit 2005 auf diese Weise in der Region ausgebildet. 40 davon traten dann auch ihren Schuldienst als reguläre Lehrer in Thüringen an, 18 sogar direkt in Westthüringen und davon wiederum 16 an einem der drei Gymnasien. Und dabei gilt es zu bedenken, dass es erst seit rund fünf Jahren es überhaupt wieder zu Neueinstellungen kommt. Ein wichtiger Fakt: Auch acht Lehramtsanwärter von hessischen Universitäten kamen an die Gymnasien des Schulverbundes, um ihre Ausbildung abzuschließen. Vier davon sind danach auch geblieben.

Weiterbildungen und Seminare in der Region

So zum Beispiel Gianna Mey (Englisch und Französisch) und Britta Hildebrand (Deutsch und Biologie). Beide kommen aus dem hessischen Rotenburg. Ob sie auch dann den Weg nach Thüringen angetreten hätten, wenn es nicht den grenznahem Schulverbund gegeben hätte, sondern für jede Weiterbildung und jedes Seminar nach Erfurt hätten reisen müssen, glauben beide nicht so recht. Aus familiären Gründen wäre dies für die beiden jungen Lehrerinnen kaum in Frage gekommen. „Dann hätte ich mir wohl eine Stelle an einer Schule in Hessen gesucht“, sagt Britta Hildebrand.

Betreut werden die Lehramtsanwärter durch Fachleiter/innen, die von den beteiligten Schulen kommen und dafür für acht Stunden in der Woche vom eigentlichen Unterricht freigestellt. „Die Betreuung und das Feedback durch die Fachleiterinnen sind einfach intensiver in diesem kleinen Team. Und dadurch, dass die Wege nach Eisenach überschaubar und weniger zeitintensiv sind, sind auch andere, vielfältigere Angebote möglich“, loben Gianna Mey und Britta Hildebrand.

Für die Fachleiterinnen würde es übrigens auch eine Umstellung bedeuten, wenn es den Schulverbund nicht gäbe und sie diese Aufgabe in Erfurt verrichten müssten. Dafür müssten sie deutlich mehr vom normalen Unterricht freigestellt werden, hätten also weniger Zeit zum Unterrichten an der eigenen Schule. „Da würden fast zwei volle Stellen wegfallen“, weiß Schulleiter Denny Jahn aus Ruhla.

Lehramtsanwärter bringen neue Impulse in die Bildungseinrichtungen

„Mit den Lehramtsanwärtern kommen immer auch neue Impulse und neue Ideen an die Schulen. Zudem entsteht so natürlich eine Bindung an die Region und die jeweiligen Schulen, die für die spätere Entscheidung, wo die Lehramtsanwärter dann als Lehrer anfangen, ganz wichtig sein kann“, so Fachleiterin Liane Blankenburg. Auch da sind Mey und Hildebrand die besten Beispiele. „Beide Seiten wissen so, genau was sie erwartet“, findet Gianna Mey.

Die beteiligten Schulleiter sind sich einig, dass der Schulverbund Westthüringen ein Gewinn für die Schulen und die ganze Region ist, letztlich auch für den Freistaat. Denn nicht die Zentren wie Erfurt oder Jena hätten Probleme, junge Lehrer für die Schulen zu finden, sondern eher der mittleren Städte und vor allem der ländliche Raum, so Jahn.

Angesichts des Lehrermangels sollte man einen solchen Trumpf für die Gewinnung von pädagogischem Nachwuchs nicht aus Hand geben, sondern im Gegenteil möglichst noch ausbauen. Jahn: „Die mittelfristige Vision wird sein, den Standort Westthüringen wieder zu einem Staatlichen Studienseminar auszubauen und die Lehrerausbildung für Gymnasien, Grund- und Regelschulen darin zu vereinen“. Dazu soll es nun erste Gespräche mit den Schulträgern Wartburgkreis und Stadt Eisenach sowie dem Schulamt geben.