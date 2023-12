Ein Licht für den Frieden

Annegret Bachmann erwartet ein Zeichen aus einem Land mit Krieg

Mitten in der Autonomiebehörde des Westjordanlandes empfängt ein Kind aus Österreich in diesen Tagen einen Funken Licht. In der Tiefen Grotte von Bethlehem wird das Licht aufgenommen. Ein orthodoxer Mönch übergibt es einem katholischen Kind in einer palästinensischen Stadt. Mit Flugzeug und Bahn wird es weit über die Grenzen Europas verteilt. Es ist das Friedenslicht aus Bethlehem, welches in diesen Tagen seinen Weg nimmt.

Kommt es auch zu Ihnen? Am 3. Advent wird es in Eisenach in einem Gottesdienst der Elisabethgemeinde weitergegeben.

Doch ist dies überhaupt richtig, dieses Zeichen des Friedens aus einem Land mit Krieg zu empfangen? Sollte der Friede nicht aus dem Frieden kommen? Können wir nicht viel besser vom Frieden erzählen, weil wir scheinbar fröhlich miteinander leben?

Wir brauchen alle den Frieden – in unseren Häusern und Familien, an unserer Arbeit und in unserem Herzen. Frieden ist immer eine Sehnsucht – auch bei uns.

Zeichen des Friedens und Zeichen der Verbundenheit, in diesen Tagen sind sie wieder hochaktuell. Welche Sehnsucht liegt in dem Friedenslicht und in den Gebeten – wenn sie aus einem Land kommen, wo Menschen mit Terror, Bomben, mit Entfremdung und Tod leben.

Wir können es uns gar nicht vorstellen, wie wichtig solch ein Zeichen des Friedens, ein Friedenslicht ist.

Möge dieses Licht sich weit in unserem Land verteilen und Menschen dazu ermutigen für Frieden zu beten und selbst für Frieden und Versöhnung zu werben.

So dürfen wir den Ruf der Engel aufnehmen, den sie den Hirten in Bethlehem zugerufen haben, mitten im Westjordanland: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens“ (Lukas 2,14).