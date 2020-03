„Ein Menschenleben ist natürlich mehr wert als meine Angst“

Kaminkehrer bringen gewöhnlich Glück, wenn sie erblickt oder berührt werden, aber Lucas Pascal Behnke beglückte jetzt jemanden über alle Maßen, obwohl er sich noch gar kein richtiger Schornsteinfeger nennen darf. „Ich bin noch Lehrling bei Schornsteinfegermeister Holger Huhn“, erzählt der junge Mann aus Lauchröden. Der Glücksbringer und der Beglückte begegneten sich bislang nicht, denn beide leben gut 7000 Kilometer voneinander entfernt.

Der Beginn für einen Hoffnungsschimmer auf Glück für einen 31-jährigen Kanadier ist ein kleines Wattestäbchen, mit dem eine Mitarbeiterin Lucas Pascal Behnke am 13. Juni 2018 bei einer Typisierungsaktion zugunsten von Marko Schwanebeck, einem 46-jährigen Familienvater aus Unterellen, durch den Mund fährt. „Unsere ganze Familie war damals bei der Typisierungsaktion im Nachbarort dabei“, erinnert sich der 19-jährige Schornsteinfeger-Azubi. Obwohl Lucas Pascal Behnke eine extreme Angst vor Nadeln und Blutabnahmen besitzt, gelang es seiner Mutter sowie seiner Oma, die beide Krankenschwestern sind, ihren Sohn und Enkel von der Notwendigkeit der Typisierung zu überzeugen. „Ich habe mir gesagt, ich kann ja immer noch alles ablehnen“, konnte er zumindest für den Mundabstrich seine Phobie vor Nadeln und Blut vergessen.

Genau am 24. Dezember liegt ein besonderer Weihnachtsgruß im Briefkasten des jungen Lauchröders. In einem Brief teilt die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) mit, dass seine Stammzellen für einen Leukämie-Patienten in Kanada passen würden. „Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland etwa 13.000 Menschen an bösartigen Blutkrankheiten wie Leukämie“, sagt Katja Kluger von DSD mit Sitz in Dessau-Roßlau.

Über den Jahreswechsel hadert Lucas Pascal Behnke immer wieder mit seinen Ängsten – ringt sich letztlich aber durch. „Im Januar war ich dann doch zur Voruntersuchung in Dessau“, erzählt er. Beim Deutschen Roten Kreuz in Dessau erfolgt eine Blutentnahme und im dortigen Krankenhaus die Anfertigung eines EKG, sowie das Röntgen der Lunge, die Abgabe der Urinprobe und die Untersuchung der Milz per Bildgebung durch Ultraschall. Eine Woche vor dem festgesetzten Termin der Stammzellen-Entnahme musste der junge Mann aus Lauchröden felsenfest zusagen. Um seinen Körper auf die Spende vorzubereiten, machten sich täglich drei Spritzen-Injektionen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen erforderlich. „Da meine Mutter mich ja als Krankenschwester spritzen durfte, habe ich es zugelassen“, spricht Lucas Pascal Behnke offen über seine Angst vor der Nadel. Die Spritzen lösten bei ihm starke Knochenschmerzen aus, die bis in den Rücken strahlten.

Der Glücksbringer aus Lauchröden überwindet noch eine weitere Furcht. „Die Milz kann stark anwachsen oder es kann zu einem Milzriss kommen“, ist er über diese Komplikationsmöglichkeiten informiert. Am Tag der eigentlichen Spendenentnahme kommen eine Reihe weiterer Untersuchungen auf den jungen Mann zu. Dem Team im Dessauer Klinikum gelingt es in dreieinhalb Stunden genügend Stammzellen per Zentrifuge aus seinem Blut zu extrahieren – bei anderen Spendern nimmt diese Prozedur mitunter bis zu fünf Stunden in Anspruch. Etwas mehr als 300 Milliliter reine Stammzellen kommen in dieser Zeit bei Lucas Pascal Behnke zusammen. Nach der Aufbereitung reisen Pascals Stammzellen umgehend im Flieger nach Kanada.

„Alle waren sehr freundlich und hilfsbereit – ständig hat sich jemand um mich gekümmert“, erzählt der junge Spender. Mit ungenügender Anzahl an Stammzellen im Blut, wäre er zur Knochenmarkspende aus dem Beckenkamm in Kliniken nach Leipzig oder Dresden gekommen. „Ich habe einmal Ja gesagt, dann ziehe ich das auch durch, sonst stirbt der Patient.“ Seine Familie ist äußerst stolz, da er trotz seiner Phobie den Mut zur Spende besaß. „Ich habe meine Angst mit einem Menschenleben abgewogen und ein Menschenleben ist natürlich mehr wert als meine Angst“, betont der angehende Schornsteinfeger.

Für die nächsten zwei Jahre ist der Auszubildende aus Lauchröden für den 31-jährigen Kanadier noch als Spender reserviert. „Ich erfahre erst in zwei Monaten wie es ihm geht“, hofft Lucas Pascal Behnke, dass der Nordamerikaner schon auf dem Weg der Besserung ist. Ein erstes Urteil können die kanadischen Ärzte frühestens ein Vierteljahr nach der Stammzellenübertragung abgeben. „Vor der Spende habe ich gesagt, das machst du nie wieder, aber jetzt kann ich es mir durchaus vorstellen – so schlimm war es dann doch nicht.“

Zudem machen sich für Lucas Pascal Behnke weitere Blutentnahmen einen Monat, ein halbes Jahr sowie ein Jahr nach der Spende erforderlich, um das Anwachsen von Krebszellen beim Spender auszuschließen. Zwei Jahre nach der Spende kann die Anonymität auf Wunsch beider Seiten aufgehoben werden. „Ich möchte auf jeden Fall Kontakt; ich möchte wissen, wie es ihm geht – meine Eltern würden mir den Flug nach Kanada spendieren“, erzählt der Glücksbringer aus Lauchröden.