Ein neue Wasserpumpe aus Brünn für Eisenacher Mueums-Wartburg von 1899

Eisenach. Das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit komplettiert einen in Eisenach ausgestellten Wartburg-Motorwagen von 1899.

In den Werkstätten des Technischen Museums im tschechischen Brno (Brünn) ist für den Eisenacher Wartburg-Motorwagen, Baujahr 1899, kürzlich eine Wasserpumpe hergestellt worden. Das teilt Matthias Doht, Geschäftsführer der Stiftung Automobile Welt Eisenach, hocherfreut mit. Die Vorlage für den originalgetreuen Nachbau bildete ein baugleicher Wartburg-Motorwagen im Nationalen Technischen Museum Prag.

„Die Pumpe ist eine notwendige Ergänzung zur Vervollständigung des Eisenacher Museumsfahrzeugs, da die Wasserpumpe bisher dort fehlte“, erklärt Doht. Die Zusammenarbeit kam demnach über Vermittlung von BMW-Classic München zum Prager Museum zustande, wo ebenfalls ein Wartburg-Motorwagen aus dem Baujahr 1899 ausgestellt ist. In einem aufwendigen Verfahren seien die originale Wasserpumpe gescannt, vermessen und Zeichnungen angefertigt worden. Nach einer Werkstoffanalyse erfolgte die Herstellung der Einzelteile im traditionellen Sandausgussverfahren, das heute noch von den Werkstätten im Technischen Museum in Brünn beherrscht wird. Als Ergebnis konnte kürzlich Museumsleiter Matthias Doht zusammen mit dem Projektleiter Eberhard Spee die Wasserpumpe in Brünn in Empfang nehmen. Eberhard Spee lobte begeistert die Präzision und hohe Qualität der hergestellten Pumpe, die maßgeblich vom tschechischen Werkstattleiter Martin Mrázek angefertigt wurde. Der Direktor des Technischen Museums Brünn, Ivo Stépánek, freute sich über die nun schon seit zwei Jahren bestehende Zusammenarbeit mit dem Museum Automobile Welt Eisenach und erklärte die Bereitschaft für weitere gemeinsame Projekte.

Die Einzelteile der Pumpe wurden im traditionellen Sandausgussverfahren hergestellt. Foto: Silvie Zouharova-Dykova / Technisches Museum Brünn

Die Wasserpumpe wird nun in den Eisenacher Wartburg-Motorwagen eingebaut und dieser wird dann erstmalig vollständig fahrfertig zur Eröffnung der Brücke in der Naumann-Straße am 2. August der Öffentlichkeit präsentiert.