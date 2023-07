Ein Ort der Stille, Besinnung und Geborgenheit

Pfarrer Stephan Köhler lädt in die Eisenacher Georgenkirche ein.

Stephan Köhler ist Pfarrer im Eisenacher Georgenbezirk. Foto: Katja Schmidberger / Archiv

Mitten in Eisenach, mitten im Verkehrs- und Marktgetümmel, steht die Georgenkirche. Ganz unterschiedliche Menschen kommen hierher: Die einen lieben ihre Kirche, halten sie täglich offen für Besucher, stehen zur Verfügung als Ansprechpartner. Gut, dass sie da sind!

Die anderen lieben die Orgelkonzerte jeden Tag um elf. Oder sie suchen einen Ort, um zur Ruhe zu kommen, zur Besinnung. Besucher bestaunen die Sprache des Raumes – Architektur und Kunstschätze. Einige sind unterwegs auf den Spuren Martin Luthers oder der heiligen Elisabeth. Am Taufstein wollen viele stehen – wo der kleine Johann Sebastian Bach getauft worden ist. Reisegruppen machen einen Abstecher, manchmal auch Chöre, die genau hier ein Lied singen und sich an der Akustik freuen. Konfirmanden-Gruppen kommen oder Schulklassen mit Fragebögen.

Die meisten erleben und entdecken hier etwas für sich: den Freiraum der Stille; das besondere Leuchten der Buntglasfenster; den Klang der Orgel; eine der Geschichten, die mit den alten Steinen verbunden sind; das Gefühl von Geborgenheit; beruhigende Nähe; eine besondere Verbindung.

Es gibt einen besonderen Leuchter – ein Schmied hat ihn extra für die Georgenkirche gestaltet: Dort kann man eine Kerze anzünden. Ein Buch liegt dabei, in das Menschen ihre Bitten und Gedanken eintragen. Oft sind es Gespräche mit Gott, die sich da finden: Die Bitte für diese Welt, um Frieden, Bewahrung, Gerechtigkeit. Behüte meine Lieben – eine Operation steht an, jemand ist krank. Schütze unsere Liebe. Auch die Warum-Frage wird Gott gestellt. Es finden sich Grüße oder Wünsche an Menschen, die nicht mehr leben. Offenbar ist der Himmel hier näher, offener, weiter. Ein Freiraum und Vertrauens-Ort, ein Dankes- und Hoffnungs- und Sehnsuchtslicht jede Kerze. Was für ein Segen!

Wollen Sie‘s auch mal erleben? Herzliche Einladung!