Der Naturpark Thüringer Wald hat an der Schanzenanlage in Ruhla ein Naturparktor mit Informationspavillon und öffentlicher Toilette errichtet.

Ein perfekter Wanderstartort an Ruhlas Schanzenanlage

Ruhla. Naturparktor an der alten Ruhl wird mit Informationspavillon und Trockentoilette eingeweiht.

Das Naturparktor an der Schanzenanlage in Ruhla steht schon seit geraumer Zeit, offiziell eröffnet wurde es aber erst am vergangenen Donnerstag, teilt Tina Heinz vom Naturpark Thüringer Wald mit.

Die Naturpark-Tore sind ein gemeinsames Angebot des Naturparks Thüringer Wald und der Kommunen zur Besucherlenkung. Sie ergänzen die Wanderinfrastruktur und setzen vorhandene Themenwege in Wert. Um dieses Ziel zu erreichen, haben Mitarbeiter der Naturpark-Meisterei ein Holzportal, eine Infohütte und eine Trockentoilette an der Schanzenanlage „Alte Ruhl“ aufgestellt.

Florian Meusel (Naturpark-Geschäftsführer a.D. und Initiator der Naturpark-Tore) bei der Eröffnung des Tores in Ruhla. Im Hintergrund (von links) Ulrich Rüter (Naturpark-Geschäftsführer), Philipp Archut (ehrenamtlicher Wanderwegewart), Ralf Kirchner (Projektleiter Naturpark-Meisterei), Tilo Kummer (Vorsitzender Naturpark Thüringer Wald e.V.), Gerald Slotosch (Bürgermeister der Stadt Ruhla) und Klaus Baacke (Nachwuchstrainer beim WSC 07/TSG Ruhla). Foto: Tina Heinz / Naturpark Thüringer Wald

Während das Holzportal aus heimischem Lärchenholz als symbolischer Wanderstart und Fotopunkt dient, erfahren die Besucher an der Infohütte Wissenswertes über den dort liegenden Startpunkt für den Messer- und Pfeifenweg. Diese sehr anspruchsvolle, etwa 24 Kilometer lange Tour entlang idyllischer Bachtäler quert zweimal den Rennsteig und verbindet die handwerklichen Traditionen von Ruhla, Steinbach und Schweina: die Herstellung von Messern und Tabakpfeifen.

Tore sind bei Wanderern beliebte Fotopunkte

„Die Stadt Ruhla dankt allen, die an der Erstellung des Naturpark-Tores beteiligt waren. Nun haben auch wir einen Einstiegspunkt für die Wanderer und Erholungssuchenden. Damit ist wieder im gemeinschaftlichen Projekt eine neue touristische Infrastruktur entstanden. Ganz im Sinne der Naturpark-Philosophie: Brücken bauen zwischen Mensch und Natur“, ist Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) überzeugt.

Tilo Kummer, Vorstandsvorsitzender des Naturparks, hob hervor, dass man mit Hilfe der professionell arbeitenden Naturpark-Meisterei in der gesamten Region qualitativ hochwertige Angebote für Anwohner und Gäste schaffen wolle. In der Eisenacher Bornstraße hatte zuletzt der Bau eines Naturparktores für Unverständnis bei Anwohnern gesorgt (wir berichteten).