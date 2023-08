Ein Plädoyer für das „Grüne Herz“ in Bad Liebenstein

Bad Liebenstein. Bad Liebensteins Bürgermeister fordert fundierte Markenentwicklung und lädt zum Symposium ein.

„Das ist Thüringen“ lautet der Slogan für die Landesmarke Thüringen. Das lässt viel Raum für Interpretationen. Bad Liebensteins Bürgermeister Michael Brodführer (CDU) findet, dass Marketingversuche in den einzelnen Regionen merkwürdige Blüten treiben und lädt am 8. September zu einem thüringenweiten Symposium nach Bad Liebenstein ein.

„,Prachtregion’, ,Thüringens Süden’, ,Weihnachtsland am Rennsteig’. Was kommt noch?“ fragt Michael Brodführer. Er sieht immer mehr inhaltsleere und austauschbare Slogans oder nicht umgesetzte Projekte auf kleinem geografischen Raum. „Wir sollten darauf verzichten, noch mehr und stets neue Slogans zu erfinden, uns auf das konzentrieren, was sich bewährt hat, was nach wie vor zukunftsfähig ist.“ Brodführer meint damit die Wiederbelebung einer Marke, die mehr als 100 Jahre für Thüringen stand und in der er zukunftsträchtiges, einendes und identitätsstiftendes Potenzial sieht: Das „Grüne Herz“.

Viele Marken und Slogans auf wenig Raum

Unter dem Titel „Bekommt Deutschland sein Grünes Herz zurück? Chancen und Risiken einer neuen Marke für Thüringen“ lädt der Bürgermeister am 8. September, 11 bis 14 Uhr, alle Beteiligten und Interessierten zu einem Symposium ins Bad Liebensteiner Comödienhaus ein. In einem hochkarätig besetzten Podium diskutieren die Tourismus-Chefs aus Thüringen und der Steiermark, Christoph Gösel und Michael Feiertag, mit der Touristikerin Yvonne Wagner und dem Landeshistoriker Steffen Raßloff über Potenziale und Grenzen des „Grünen Herzens“. Michael Wenkel, Redaktionsleiter beim MDR, übernimmt die Moderation. Eine offene Debatte im Anschluss ist ausdrücklich vorgesehen.