Ein positives Signal in dunklen Theaterstunden

Verónica Villar spricht der Belegschaft des Eisenacher Landestheaters aus dem Herzen. „Es ist eine Tragödie“, sagt die Ballettmeisterin mit Blick auf den Brand vor einer guten Woche, der das Haus seitdem unbespielbar macht. Für Leitung, Künstler und technische Mitarbeiter ist es in diesen Tagen schwer, den Blick nach vorn zu heben. Gerade waren alle froh, nach der monatelangen Theaterschließung aufgrund der Corona-Pandemie wieder arbeiten und auftreten zu dürfen. Sechs Premieren sollte es geben in diesem ersten Herbst-Spielplan unter Corona-Bedingungen. Aus der vierten wurde nichts mehr. In der Nacht nach der Hauptprobe für das Musical „Saturday Night Fever“ brannte es am 30. September auf der Unterbühne.

Seitdem ist das Haus zu. Gastspiele sind möglich, ebenso die mobilen Stücke. Wie lange das Theater selbst geschlossen bleiben muss, ist noch unklar.

In dieser Woche waren die Gutachter im Gebäude und besichtigten die Schäden, die bis in die Zuschauerräume reichen. Erst am Dienstag kommender Woche will man die Einschätzung der Gutachter im Stiftungsrat der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach zusammentragen und diskutieren, um Lösungen für Eisenach zu finden. Doch ein Blick in das Gesicht des künstlerischen Leiters Andris Plucis lässt ahnen, dass wohl so schnell nicht mit einer Wiedereröffnung zu rechnen ist. Gerade Plucis, der selbst die Corona-Krise für ein Ballett-Stück künstlerisch zu nutzen vermochte, wirkt schweigsamer in diesen Tagen: „Wir brauchen Stunden und Tage, um das zu verdauen.“

Derweil ermittelt die Polizei auf der Suche nach dem möglichen Brandstifter. Die Gründung einer Sonderkommission, wie Ende der Woche jetzt zu hören war, dementierte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Derzeit erarbeiten die Ermittler ein Bewegungsprofil um den Tatzeitpunkt und suchen über einen öffentlichen Aufruf zwei wichtige Zeugen, die in der Nacht mit Auto und Lkw nahe des Theaters unterwegs waren.

Mut machte am Donnerstagabend eine Spendenübergabe im Ballettsaal. Die Eisenacher SPD-Abgeordneten haben gesammelt und überreichten den Tänzern, Andris Plucis und Ballettmeisterin Verónica Villar einen Scheck von 1000 Euro für den neuen Ballettboden. Jonny Kraft (SPD), zugleich Mitglied im Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs, vermeldete zudem, dass sich auch der Förderkreis mit zusätzlichen 500 Euro beteiligt. „Vielen, vielen Dank“, sagen die Tänzer, die sich auch als Kompanie gemeinsam für den neuen Tanzboden, der ihnen bessere Arbeitsbedingungen ermöglichen soll, stark machen. Auch Plucis sagt klar: „Wir wollen den Standort Eisenach um jeden Preis, da müssen wir Lösungen finden“. Eine Idee sei es, während der Schließung alternative Aufführungsorte zu finden. Die Spende sei großartig, betont der Chefchoreograf. Der an dieser Stelle auch seine Tänzer lobt, dass sie trotz der Corona-Einschränkungen vorbildlich einzeln trainiert haben und jeder seine Qualitäten beim Ballettabend „Wir“ abgerufen hat. „Das darf nicht verloren gehen“, meint er. Die Erneuerung des Ballettbodens sei ein positives Signal auch für den gesamten Theaterstandort. Der Verein Freunde und Förderer des Landestheaters Eisenach e.V, der mit den Tänzern die Spendenaktion ins Laufen brachte, ist voller Hoffnung, die Erneuerung des Tanzbodens zu realisieren. Wie die Vorsitzende Juliane Stückrad berichtet, hat der Verein allein 13.000 Euro von seinem Konto für den neuen Boden bereitgestellt. Ein Lottomittelantrag ist ebenso in Vorbereitung. Stückrad hofft, dass auch die Kulturstiftung etwas beisteuert. „Wir sind so dankbar, dass ihr alle durchhaltet“, sagt die Vorsitzende in Richtung der Kompanie. „So eine Hilfe ist nicht selbstverständlich“, antwortet Tänzerin Sandra Schlecht stellvertretend für ihre Kollegen.