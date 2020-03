Ein Risiko bei der Auswahl der Arten bleibt

50.000 Euro stellt die Allianz Umweltstiftung der Stadt Eisenach für die Anschaffung von Bäumen zur Verfügung, die ab Herbst im Stadtgebiet gepflanzt werden sollen. Etwa 50 Bäume mit Stammumfang von 20 bis 24 Zentimetern, etwa 4,50 Meter hoch, sollen dafür gepflanzt und damit der Klimaschutz gefördert werden.

Die Anschaffung der Bäume kostet dabei das wenigste, weiß Lutz Spandau von der Umweltstiftung. Die Pflanzung und die Anwachspflege kosten das meiste Geld. Die Stadt wird etwas drauf legen, sagte Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) bei der Vorstellung des Projektes. „Wir fällen nicht nur Bäume“, meinte die OB vor dem Hintergrund der jüngsten Debatte in der Bevölkerung um die Fällung einer Rosskastanie am Nikolaitor und weiterer Fällgenehmigungen etwa an der Thälmann-Straße.

Neben Koblenz ist Eisenach die einzige Stadt, die die Umweltstiftung in diesem Jahr mit der Bauminitiative fördert. In ihrem Konzept hat die Verwaltung die Pflanzung von Bäumen an elf Spielplätzen und an der Fischweide verortet. Hier sehen die Experten um Bernd Weißenborn, Abteilungsleiter Grünflächen, den größten lokalen Nutzen, abgesehen vom Baum als allgemeinen Klimaverbesserer. Die Verwaltung möchte den Auftrag in kleinen Losen ausschreiben, damit auch lokale Firmen zum Zuge kommen.

Welche Bäume langfristig dem Klimawandel standhalten können und zukunftstauglich sind, bleibt trotz fachlicher Beratung ungewiss, weiß Bernd Weißenborn. Die von Wissenschaftlern erstellten Listen mit Baumarten ändern sich. Verschiedene Laub- und extra gezüchtete Obstbäume ohne Früchte sind im Blick. „Ein Risiko bleibt aber immer“, sagt Weißenborn.

Da die Kapazitäten des Grünflächenamtes begrenzt sind, werde die Verwaltung auch die Anwachspflege über fünf Jahre in die Ausschreibung bringen. Ein erneuter trockener Sommer verlangt den Einsatz aller Kräfte beim Bewässern.