Ein Schuss Nachdenklichkeit

Peter Rossbach über eine fröhliche Festwoche.

Sie ist eröffnet: Die Festwoche „Kraft der Worte“ zum Jubiläum „500 Jahre Bibelübersetzung durch Martin Luther auf der Wartburg“ läuft seit Sonntagabend. Bis zum kommenden Sonntag (18. September) werden wir reich beschenkt mit Musik, Theater, Kulinarik, Kreativem, Humor, Illumination, Führungen, Straßenfest und vielem mehr – und mit dabei natürlich Sprache, Debatte und Information. Hingehen lohnt.

Luther hat Sprache genutzt, verändert, neu erfunden, um einen für die meisten nicht verstehbaren Text in einen für alle verständlichen Text zu übersetzen. In dieser Festwoche wird dieses Weltereignis erneut übersetzt – in unsere Sprache, in Musik, in Bilder, in Gemeinschaft, in Poesie, in Poetry, in Erinnerung und in Feiern.

Die Macherinnen und Macher haben dafür gesorgt, dass über all der schönen Feierei der tiefere Sinn dieses Jubiläums, der Sinn von Religiosität und auch die Macht der Sprache nicht vergessen wird. Der auch nachdenkliche Blick auf unsere Zeit, unseren Umgang Miteinander und auf eine mögliche Zukunft stünde uns gerade jetzt gut zu Gesicht.