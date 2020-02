Ein Semester mit Klassikern und spannenden Neuheiten

„Zum Lernen gehört Mut und nur den Mutigen gehört die Zukunft“, findet Martin Scholz. In diesem Sinne lädt der kommissarische Leiter der Eisenacher Volkshochschule (VHS) alle mutigen Lernwilligen ein, die Angebote aus dem am 2. März startenden Frühling-Sommer-Semester der Volkshochschule zu nutzen. Bis 17. Juli hält die städtische Schule in rund 140 Kursen vielfältige Möglichkeiten zur Bildung auf unterschiedlichen Feldern bereit.

Zwischen 1500 und 1700 Teilnehmern erreicht die Bildungseinrichtung in jedem Semester mit ihren Angeboten. „Es ist eine tolle Mischung aus Gesundheitsangeboten über Sprachkurse bis hin zu zwei Online-Kursen“, freut sich der zuständige Dezernent Ingo Wachtmeister. Dabei sind natürlich die Sprachklassiker: „Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch läuft immer. Aber wir halten darüber hinaus auch je ein Angebot in den Sprachen Arabisch und Hebräisch bereit“, so Scholz. Ähnliche Dauerbrenner gibt es bei den Gesundheitskursen, aber auch im Bereich der EDV.

Vor allem im Bereich „Politik, Gesellschaft. Umwelt“ setzt die Schule überdies immer wieder besondere, aktuelle Highlights. Eines davon ist etwa ein „Zeitzeugen-Cafe“. In einer Kooperation wollen VHS und Stadtarchiv das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren in Eisenach genauer beleuchten. Unter dem Titel „Besiegt – Besetzt – Befreit“ sollen Eisenacher, die diese Zeit vor 75 Jahren auch in Eisenach erlebt haben, am 26. März in der Volkshochschule in der Schmelzerstraße, die Chance haben, sich untereinander auszutauschen, aber auch mit anderen Interessierten ins Gespräch zu kommen.

„Es ist für uns spannend, solche Informationen aus ersten Hand noch bekommen zu können. Der Erhalt des Friedens ist wichtig und dabei hilft gerade auch der Blick zurück“, sagt Patrick Launert vom Stadtarchiv. Daher ist geplant dies auch zu dokumentieren als Protokoll oder als Audio-Mitschnitt. Das „Zeitzeugen-Cafe“ ist als lockere Gesprächsrunde gedacht. Ergänzend werden Fotos und Dokumente aus dem Stadtarchiv gezeigt. Wer sich als Zeitzeuge an dieser Veranstaltung beteiligen möchte, ist gebeten sich an Patrick Launert, Tel.: 03691/67 01 33, zu wenden.

Ebenfalls ins Eisenach vergangener Tage entführt Michale Kellner vom Eisenacher Geschichtsverein mit zwei Vorträgen: Einmal dreht es sich um „100 Jahre Gründung des Landes Thüringen“, zum anderen um „100 Jahre Kapp-Lüttwitz-Putsch“ und seine Auswirkungen in der Region.

Wer gern Museumsführer in der „automobilen welt eisenach“ werden möchte, ist genauso bei der Volkshochschule goldrichtig. Museumschef Matthias Doht und weitere Referenten bieten einen Lehrgang über elf Veranstaltungen zur Befähigung als Museumsführer im Automobilmuseum an.

Bei einer Veranstaltung weiß VHS-Chef Scholz schon jetzt, dass es eng werden wird im Raum 7 der Schule. Dann hält Alexander Strickler, Chefarzt der Neurologie am Eisenacher Klinikum, den Vortrag „Wie verhindert man einen Schlaganfall?“

Das großformatige Programmheft für das neue Semester, das gerade als Beilage in dieser Zeitung zu finden war, wird es aber diesmal zum letzten Mal so geben. Scholz: „Wir stellen in Angleichung an das Programmheft des Wartburgkreises ab dem kommenden Semester auch auf ein Jahresprogramm um, in dem dann die Angebote von zwei folgenden Semestern zu finden sein werden – jeweils von September bis zu den folgenden Sommerferien im A-5-Format“. Das spare Aufwand und Zeit, die man dann für die den weiteren Ausbau des inhaltlichen Angebotes der Eisenacher Volkshochschule verwenden könne.

Dafür sind im übrigen weiter Kursleiter in allen Bereichen, vor allem aber in Sachen Gesundheit gesucht. Wer sich einen Einsatz als Kursleiter vorstellen kann, wendet sich an Martin Scholz, Tel.: 03691/67 05 50.