Ein überaus bunter Strauß verschiedenster Ausflugstermine

Wartburgregion. Veranstalter und Vereine der Wartburgregion haben ein umfangreiches Programm für das Wochenende auf die Beine gestellt.

Auch dieses Wochenende bietet sich zum Ausgehen wieder an. Eine Fülle unterschiedlichster Veranstaltungen warten in Eisenach und den Orten im nördlichen Wartburgkreis auf viele Besucher.

Feuerwehrmann Markus Weigelt liest am Freitag in der Stadtbibliothek. Foto: Norman Meißner

Für die Kleinsten startet das Wochenende mit dem Eisenacher Feuerwehrmann Markus Weigelt. Er liest zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 17. November, ab 16 Uhr, Kindern in der Stadtbibliothek Eisenach aus dem Kinderbuchklassiker „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ vor.

Die Eisenacher Ethnologin und Völkerkundlerin Julian Stückrad ist bei der Podiumsdiskussion „Von Heimat zu Heimat“ am Freitag in der Annenkirche dabei. Foto: Norman Meißner

Zur Podiumsdiskussion „Von Heimat zu Heimat“ wird für Freitag, 17. November, 18 Uhr, in die Annenkirche Eisenach, Georgenstraße 64, eingeladen. Volkskundlerin Juliane Stückrad, Lutherhausleiter Jochen Birkenmeier und Autor Stefan Petermann diskutieren unter der Moderation von Blanka Weber (MDR).

Zur Dinnershow „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ mit einem Vier-Gang-Menü wird für Freitag, 18.30 Uhr, ins Vienna House Thüringer Hof Eisenach eingeladen. Reservierung nötig (90 Euro).

Der Gospelchor Eisenach gastiert Freitag, 19 Uhr, in der Katharinenkirche Gerstungen, An der Kirche 8. Der Eintritt ist frei.

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach spielt am Freitag ab 19.30 Uhr im Landestheater Eisenach zum 2. Sinfoniekonzert „Klangzauber -Zauberklänge“ auf.

Der Eisenacher Kulturherbst wird am Freitag um 19.30 Uhr im Schlachthof eröffnet. Im Anschluss sind der Shanty-Chor „Windstärke 7“, Tanzverein, Erikson & Morgensen sowie Gitarrist Libor Fišer und „Your Friendly Folksinger“ zu erleben.

Für interessierte Grundschüler und ihre Eltern sind am Samstag die Türen des Martin-Luther-Gymnasiums Eisenach von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Zum Streifzug durch Wald und Flur mit Geschichten der Kräuterfee sowie einem Outdoor-Kräuterpicknick mit Köstlichkeiten auf Brot wird für Samstag, 11.30 Uhr, zum „WaldResort“ am Nationalpark Hainich (Weberstedt) eingeladen. Kosten: 39 Euro (Ticketshop).

Unter dem Titel „Eisenacher Stadtbefestigung anno dazumal“ laden der Eisenacher Hans-Georg Pohl und der Schwerhörigen-Verein Eisenach zum Ausflug in die Vergangenheit der Stadt. Der Referent spricht über den Verlauf der Stadtmauer und aller fünf Stadttore. Der Vortrag findet statt am Samstag, dem 18. November, 14 Uhr, im Rot-Kreuz-Weg 1, Versammlungsraum, 3. Etage.

Der Hainich-Rennstieg-Verein wandert Samstag ab 10.30 Uhr von Wernershausen (Gutshof bei Nazza) zur Antoniusherberge am Rennstieg. Zurück führt die 11-Kilometer-Tour über den steinernen Tisch und Lindenhütte. Nähere Informationen bei Wolfgang Harder unter Telefon: 036924 / 3 06 96.

Zur Lokalschau des Rassegeflügelzüchtervereins Ruhla wird für Samstag und Sonntag ins Kulturhaus Ruhla eingeladen. Der RGZV 1880 öffnet an beiden Tagen um 10 Uhr die Schau.

In Thal lädt der Kleintierzuchtverein zur Schau ins Vereinsheim des KTZV Thal, Schulstraße 13a, ein. Offen ist Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag ab 9 Uhr. Frühschoppen sowie Mittagessen mit Erbsensuppe sind geplant.

Eine offene Vereinsschau des Kaninchenzüchtervereins Farnroda mit angeschlossener Clubvergleichsschau der Alaska-Havanna-Clubs Thüringen und Kurhessen findet am Wochenende in der Hörselberghalle in Wutha-Farnroda statt. Samstag ist 9 bis 18 Uhr und Sonntag 9 bis 16 Uhr offen.

Der Förderverein St. Trinitatis lädt Samstag, 17 Uhr, zum Multimediavortrag mit Gerald Klamer zum Thema „Sind unsere Wälder noch zu retten?“ in die St.-Trinitatis-Kirche Ruhla. Dem Vortrag schließt sich eine Diskussion an.

Innerhalb des Eisenacher Kulturherbstes finden Samstag ab 18 Uhr an zwölf Veranstaltungsorten eine Fülle an Konzerten sowie Lesungen und Theatervorstellungen statt. Das ganze Programm unter: https://www.eisenacher-kulturherbst.de.

Auf dem Soldatenfriedhof Hötzelsroda findet am Volkstrauertag ein Gedenken statt. Foto: Norman Meißner

Anlässlich des Volkstrauertages finden am Sonntag drei Gedenkveranstaltungen statt. Los geht es 11 Uhr am Ärztedenkmal am Karlsplatz, 12 Uhr auf dem Soldatenfriedhof in Hötzelsroda und 14 Uhr am Burschenschaftsdenkmal auf der Göpelskuppe in Eisenach.

Für das Ballett nach Julia Grunwald „Paris, Paris“ hebt sich Sonntag um 15 Uhr im Landestheater Eisenach der Vorhang. Bekannte Filmmusiken, Pop-Songs und Evergreens erklingen.

Das Thüringer Museum Eisenach lädt anlässlich des Gedenk- und Namenstages der heiligen Elisabeth für Sonntag, 19. November, um 15 Uhr zum Vortrag „Die Macht der Liebe – ein Blick in den Spiegel der heiligen Elisabeth von Thüringen“ ein. Referent ist der katholische Theologe Heinz-Josef Durstewitz.

In der Georgenkirche Eisenach erklingt am Sonntag, dem 19. November, ab 17 Uhr Johannes Brahms mit: Ein deutsches Requiem. Der Eisenacher Bachchor singt, es musiziert das Mitteldeutsche Kammerorchester.