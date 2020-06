Ein verlässlicher Ansprechpartner für Feuerwehrkameraden

Am alten Feuerwehrgerätehaus in Treffurt stehen hier der frischgebackene Löschmeister Philipp Weber (vorn von links) und Matthias Höftmann, der die Ehrenmedaille des Thüringer Feuerwehrverbandes in Gold erhielt, Bürgermeister Michael Reinz (hinten links) und Stadtbrandmeister David Büchner gratulieren.