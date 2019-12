Ein voller Terminkalender Wartburgregion an Heiligabend

An Weihnachten sind Pfarrerinnen und Pfarrer im Stress. Kirchspiele sind zusammengelegt, Gottesdienste vervielfachen sich. Laut Superintendent Ralf-Peter Fuchs sind die Strukturen im Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen zwar „vergleichsweise noch erträglich“. Doch vier Gottesdiensten an Heiligabend hintereinander sind nicht selten, und es muss auch noch von Ort zu Ort gefahren werden.

„Unsere Gottesdienste sind kurzweilig, dauern 35 bis 40 Minuten“, erklärt Gerstungens Pfarrer Arne Tittelbach-Helmrich, wie er es schafft, zwischen Sallmannshausen, Neustädt, Untersuhl und Gerstungen zu pendeln. Schaffbar ist es auch für die 19-jährige Anna Stunz. Sie spielt in Gottesdiensten die Orgel oder das Klavier, wenn wie im Fall von Sallmannshausen die Orgel kaputt ist. Sie reist an Heiligabend von Sallmannshausen über Eckardtshausen, Wolfsburg-Unkeroda nach Gerstungen. Am ersten Feiertag spielt sie im Posaunenchor in Neustädt und am zweiten wieder Klavier im Pflegezentrum in Gerstungen.

Opa Hartmut Stunz weckt die Liebe zur Musik geweckt

Ihr Opa, so verrät Anna Stunz, koordiniert ihre Termine. Er hat sie auch mit seiner Liebe zur Musik angesteckt. Hartmut Stunz ist Musiker im Zweitberuf. „Er spielt alles bis auf Trompete“, sagt seine Enkelin. Sie hatte bereits Klavierunterricht, als eine Nachbarin darauf aufmerksam machte, dass Organisten gesucht werden. Anna besucht den Unterricht von Kantorin Gisela Hofmann in Marksuhl. Da geht sie in die siebente Klasse. Zwei Jahre später hat sie ihre ersten Weihnachtsgottesdienste gespielt, und heute kann sie die vielen Wünsche, die an sie herangetragen werden, gar nicht mehr alle erfüllen.

Annas Vorliebe gehört nicht Bach, obwohl ihre Lehrerin Bach liebt. Sie spielt lieber volksorientierte Lieder. Dazu gehören Klassiker, die den einen oder anderen an seine Kindheit und Jugend erinnern. „Wenn die Gemeinde mitsingt und auf dem Heimweg darüber redet, macht es für mich am meisten Sinn“, sagt die 19-Jährige, die eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert. Davor hat sie Abitur gemacht. Ein Studium der Kirchenmusik ist zwar noch nicht ganz aus ihren Gedanken verschwunden, aber vielleicht, so sagt sie, ist es ja doch die Krankenschwester.

Anna ist im ersten Ausbildungsjahr und dafür nach Eisenach gezogen. In Gerstungen wohnen ihre Großeltern, die sie sehr unterstützen. Da werden auch Fahrdienste von Kirche zu Kirche übernommen. Denn leider ist Annas Auto vor vier Wochen kaputtgegangen.

Vielfaches Ehrenamtin den Kirchgemeinden

Weihnachten kommen besonders viele Menschen in die Kirchen. Da ist das Lampenfieber groß, denn wenn sich Anna verspielt, hören es deutlich mehr Zuhörer. Dabei kennt die 19-Jährige die Orgeln im Kirchspiel gut. Am schönsten findet sie das Instrument in Neustädt. Während sie wegen besagter kaputter Orgel in Sallmannshausen ihr Klavier selber transportiert und aufbaut. Auch das gehört dazu, ebenso wie regelmäßiges Üben.

Anna ist ein Beispiel für vielfaches Ehrenamt. Andere wirken im Krippenspiel mit, bauen Kulissen oder nähen Kostüme. Dass die Kirchen zu Weihnachten besonders voll sind, hat für Superintendent Fuchs mit der Weihnachtsgeschichte zu tun, die eigentlich „eine Arme-Leute-Geschichte mit einfacher Magie und klugen Wandlungen“ sei. Wenn sich Menschen davon berührt fühlen, sei das die Hauptsache.