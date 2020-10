Wie in den meisten Gemeinden hat die Konfirmation auch in Eisenach einen festen Termin: sie findet zu Pfingsten statt. Und wie überall im Land hat Corona dieses Jahr die Feierpläne durchkreuzt. Die Konfirmationsfeiern wurden auf den Oktober verschoben.

An diesem und am vergangenen Wochenende sind die Feiern in der Georgenkirche nachgeholt worden. Knapp 50 Mädchen und Jungen haben ihre Konfirmation empfangen und sind mündige Christen.

Bereits Anfang Mai wurde der Oktober-Termin festgelegt, um den Familien Planungssicherheit zu geben. „Dass wir jetzt um den Erntedank feiern, finde ich auch schön, da ist die Dankbarkeit dabei“, so Juliane Stückrad, deren Tochter am Sonntag konfirmiert wurde.

Auf vier Gottesdienste aufgeteilt

Gut zwei Jahre haben sich die Mädchen und Jungen auf den Tag vorbereitet. Zum Glück sei die gemeinsame Abschlussfahrt Anfang März noch möglich gewesen, erzählt Pfarrerin Kathrin Stötzner, die mit Pfarrer Armin Pöhlmann und den Diakonen Andreas Möller und Jörg Rumpf die jungen Menschen auf ihren Weg begleitete und am Sonntag mit dem Eisenacher Bachchor den Gottesdienst gestaltete.

Auf vier Gottesdienste waren die knapp 50 Konfirmanden aufgeteilt worden. Jeder war vom Ablauf und Inhalt genauso festlich wie der andere. Manche gewohnte Veranstaltung vor dem großen Tag musste coronabedingt jedoch ausfallen. „Aber es gab im September noch die gemeinsame Abendandacht mit den Eltern“, so Kathrin Stötzner.

In ihrer Predigt am Sonntag erinnerten Stötzner und Pöhlmann daran, dass das Leben nicht selbstverständlich ist und auch neue Wege zu beschreiten sind. „Umso schöner ist es, dass wir heute Konfirmation zusammen feiern können“, sagte die Pfarrerin. Mit dem großen Tag verändere sich im Leben der jungen Menschen viel. Sie werden erwachsen, überlegen, welchen Beruf sie wählen wollen. „Das ist ein wichtiger Tag in eurem Leben. Ihr habt Ja zu Gott gesagt“, sprach die Pfarrerin zu den Konfirmierten. Sie hofft, dass sie viele in der Kirche wiedersehen wird. „Wir brauchen euch junge Menschen in unserer Gemeinde.“