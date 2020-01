Ein Ziegenstall als sicheres Versteck auserkoren

In den Augen der Eltern ist die Taufe des eigenen Kindes immer etwas ganz Besonderes. Glückliche Eltern verleihen vor mehr als 100 Jahren ihrer Dankbarkeit sichtbaren Ausdruck, indem sie dem taufenden Pastor in Hamburg ein prächtiges Gemälde schenken.

In einer Kiste mit der Bahn nach Thüringen

Als Kunstliebhaber wählen die Eltern damals das Bild „Sachsenwald“ des Landschaftsmalers Fritz Ebel, der von 1835 bis 1895 lebte. „Möglicherweise haben sie ihn sogar persönlich gekannt“, meint Lydia Schindler, in deren Gemälderestaurierungswerkstatt dieses Kunstwerk vor gut einem halben Jahr landet.

Als der Pastor stirbt, erbt einer seiner Söhne dieses prächtige Bild. Da er in Hamburg in einer geräumigen Wohnung residiert, erhält das Gemälde mit seinem prunkvollen venezianischen Rahmen einen würdigen Platz. Im Zweiten Weltkrieg prasseln unzählige Bomben der Alliierten auf Hamburg hernieder; der Pastorensohn hegt Ängste um das Kunstwerk. Er lässt um das Bild eine entsprechende Kiste zusammennageln und verschickt es in diesen Kriegstagen als Frachtgut mit der Bahn nach Thüringen. Das sicherste Versteck finden die Verwandten aus einem Dorf nördlich von Eisenach damals in einem Ziegenstall. „Es wurde dort mit Brettern unsichtbar an die Decke genagelt“, gibt Lydia Schindler die Worte ihres Auftraggebers wieder.

Innerdeutsche Grenze erschwert Rückführung

Nach Kriegsende unternimmt der Pastorensohn einige Anstrengungen, um seinen Besitz zurückzuholen, aber die innerdeutsche Grenze erschwert die Rückführung des Kunstwerkes mit Abmessungen von 1,50 mal 1,70 Metern. Keine Wohnung besitzt die nötige Wandfläche – es kommt mithin ohne Rahmen an die Wand. „Der Holzrahmen mit reich verzierten Stuckornamenten wurde zwangsläufig stiefmütterlich behandelt und hat nur beschädigt die Zeiten im Ziegenstall überlebt“, erzählt die Gemälderestauratorin.

Sie ist froh, das kostbare Gemälde dem Auftraggeber nach mehrmonatiger Arbeit noch kurz vor dem Weihnachtsfest zurückgeben zu können. Der Pastorensohn – inzwischen 97 Jahre alt – wollte vor seinem Dahinscheiden den „Sachsenwald“ nochmals in voller Schönheit zusammen mit dem prunkvollem Rahmen vor Augen haben und so seinen Nachkommen hinterlassen.

Überlappende Farbschichten nachbilden

Einen großen Arbeitsaufwand erfordert die Instandsetzung des Holz-Gips-Rahmens. „Ich musste den ganzen Rahmen von Staub und Fett befreien, viele Stellen verkitten, Sprünge mit Klebstoff verfüllen, die Kittstellen mehrmals verschleifen, eine Ecke gänzlich neu befestigen und mehrmals Kreidegrundierung auftragen“, beschreibt Lydia Schindler ihre Arbeitsschritte. Nach dem Auftragen der goldglänzenden Farbe entscheidet sie sich noch für eine Schicht Museumsfirnis. „In den Vertiefungen sammelt sich mehr Firniss und der Goldrahmen erhält dadurch eine antike Patina“, begründet sie diesen Schritt.

Am eigentlichen Gemälde bescheren der Restauratorin nach gründlicher Reinigung zwei abgeplatzte Fehlstellen reichlich Arbeit. Einfach Farbe anmischen und losstreichen führt nicht zum perfekt-richtigen Ergebnis. Die eigentlichen Farbtöne erzielte der Maler Fritz Ebel, dessen Werke heute unter anderem in der Kunsthalle Bremen, der Staatlichen Kunsthalle Hamburg, im Museum der bildenden Künste Leipzig, im Museum Wiesbaden und im Von-der-Heydt-Museum Wuppertal zu bestaunen sind, durch Auftragen mehrerer Farbschichten, wobei die unteren Schichten durch die überlappenden Farbschichten durchscheinen. Diese Methode wendet auch Lydia Schindler für die erforderliche Retusche an. „Um beispielsweise einen Himmel lebhaft darzustellen, haben Maler den Himmel erst mit Ocker oder Gelb gemalt, bevor sie blaue Farbtöne auftrugen“, erzählt Lydia Schindler.

Fritz Ebel, mit richtigem Namen Friedrich Carl Werner Ebel, kommt am 21. April 1835 im hessischen Lauterbach zur Welt. In den Jahren 1857 bis 1861 ist er Schüler des bekannten Landschaftsmalers Johann Wilhelm Schirmer an der Akademie in Karlsruhe. Zur Kristallpalast-Ausstellung in London 1884 erhält Fritz Ebel eine Bronze-Medaille. Er stirbt 1895 in Düsseldorf.