Einbruch in Lebensmittel- und Baumarkt - Zuvor Stromausfall ausgelöst

Bad Salzungen. Blinde Zerstörungswut mit enormem Sachschaden - aber nichts gestohlen: So könnte man wohl das Toben unbekannter Täter in einem Lebensmittel- und Baumarkt im Wartburgkreis zusammenfassen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr in einen Lebensmittel- und Baumarkt in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen eingebrochen. Im Geschäft verursachten sie einen enormen Sachschaden. Vermutlich durch den ausgelösten Alarm gestört, ließen sie von ihren Handlungen ab und flüchteten ohne Beute. Wie Ermittlungen ergaben, beschädigten die Täter vermutlich gegen 1 Uhr einen etwa 100 Meter vom Tatort entfernten Schaltkasten, um so für einen Stromausfall zu sorgen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Wer hat nahe des Schaltkastens in der Leimbacher Straße oder am Markt selbst verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen? Hinweise sollen unter der Telefonnummer 03695/5510 abgegeben werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

