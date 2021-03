Treffurt. Langfinger hatten es in der Nacht zum Freitag auf Zigaretten abgesehen.

Einbruch in Treffurter Tankstelle

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zugang zu einer Tankstelle in der Gartenstraße. Aus dem Verkaufsraum wurden Tabakwaren in bisher unbekannter Höhe gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0061929/2021).