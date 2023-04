Einbrüche in mehrere Eisenacher Apotheken

Eisenach. In Eisenach wurde in der Nacht zum Samstag in vier Apotheken eingebrochen. In einem anderen Ort wurde ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Unbekannte sind in Eisenach in gleich vier Apotheken eingebrochen. Über eventuelles Diebesgut und die genaue Schadenshöhe konnte die Landeseinsatzzentrale der Polizei am Samstagnachmittag noch keine Auskunft geben. Die Ermittlungen liefen noch. Vermutlich seien der oder die Täter in der Nacht zum Samstag in die Geschäfte eingestiegen, hieß es.

Auch im rund 75 Kilometer entfernten Bad Berka sei in eine Apotheke eingebrochen worden. Einen Zusammenhang zu den Vorfällen in Eisenach sieht die Polizei aber nicht. Denn dort sei ein 37-Jähriger auf frischer Tat ertappt und nach Vorführung beim Amtsgericht in ein Gefängnis gebracht worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.