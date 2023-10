Eine besondere Berufemesse in Eisenach

Eisenach. Eine Berufemesse in Eisenach bringt lokale Unternehmen und geflüchtete Menschen auf Jobsuche zusammen.

Eine Berufe-Messe „Let´s talk about…” findet am Mittwoch, 18. Oktober, 10 bis 15.30 Uhr, in den Räumen von SBH Nordost, Heinrich-Erhardt-Platz 1, Eisenach statt. Es handelt sich um die dritte und letzte Veranstaltung in diesem Jahr. „Die Idee ist so einfach wie erfolgreich: lokale Unternehmen brauchen Mitarbeiter, geflüchtete Menschen in Eisenach suchen nach Arbeit. Diese beiden Gruppen bringen wir zusammen“, erklärt Stefanie Krauß, Projektkoordinatorin am Diakonischen Bildungsinstitut (DBI).

Viele Kooperationspartner sorgen für messbaren Erfolg

Gemeinsam mit vielen weiteren Kooperationspartnern veranstaltet das DBI die Messe, die vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gefördert wird, im nunmehr dritten Jahr. Interessierte Arbeitgeber gibt es zunehmend aus allen Bereichen. Motivierte Besucher freuen sich über das unkomplizierte Angebot, ihre berufliche Zukunft zu gestalten. Der Fokus liegt auf offenen Stellen und Ausbildungsplätzen in der Region einerseits und auf Information und Beratung andererseits.

Erstmals ist auch Bad Salzungen als Veranstaltungsort in diesem Jahr aufgenommen gewesen, wo sich sehr viele Arbeitgeber präsentiert haben. Reichweite, Reputation der Messe und Akzeptanz bei Unternehmen und Gästen zeigt, dass sich „Let´s talk about…“ zu einem festem Format etabliert hat und die berufliche Integration messbar unterstützt.

„Faszinierend finde ich das Netzwerk, das sich im Laufe der letzten Jahre im Rahmen der Berufe-Messe entwickelt hat. Beim Thema Arbeit ziehen alle Akteure an einem Strang“, lobt Steffi Barton, Beraterin im IQ-Netzwerk und Kooperationspartner der Messen. Dazu gehören Jobcenter, Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Bildungsträger, Stadtverwaltung Eisenach und Landratsamt Wartburgkreis.