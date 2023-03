Eine bewusste Taufe als Erwachsener

Volker Dust über eine besondere Erfahrung in der Passionszeit.

Was ist Ihre Passion? Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie über das „normale“ Maß hinausgehen? Zu uns kam eine Frau zum Gottesdienst, die vor dem Krieg geflohen war. Sie konnte kein Deutsch. Mit Hilfe von modernen Übersetzungs-Apps und einer Übersetzerin, die alle paar Wochen unseren Gottesdienst besuchte, konnten wir uns verständigen. Im Flüchtlingsheim unterhielt sie sich über Gott und ihren Glauben. Sie wollte bei uns beichten und ganz bewusst am Abendmahl teilnehmen.

Volker Dust ist Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde. Foto: Norman Meißner

Mit der Zeit erfuhren wir, dass es ihr nicht gut ging. Sie hatte Krebs, im Endstadium und konnte nicht mehr den ganzen Gottesdienst mitverfolgen. Oftmals musste sie sich im Nachbarzimmer erholen. Sonntag für Sonntag machte sie sich auf den Weg zum Gottesdienst. Viele andere Menschen wären zu Hause geblieben.

Im Gespräch mit ihr kam heraus, dass sie einen Wunsch hätte. Vor ein paar Monaten hatte sie bei uns im Gottesdienst einen Taufgottesdienst miterlebt. Davon war sie berührt, dass erwachsene Menschen sich taufen lassen, weil sie Gott in ihrem Leben erfahren haben. Genau das wollte sie, eine ganz bewusste Taufe erleben, um einen Meilenstein in ihrem zu Leben setzten, weil sie so etwas nicht hatte.

Ein Weg voller Hingabe auf der Suche nach mehr

Ihr Weg war ein Passionsweg, ein Weg voller Leid, ein Weg voller Hingabe. Sie war auf der Suche nach mehr, nach Sinn, auch im Sterben. Auf ihren Wunsch hin wurde sie getauft und wenige Wochen danach ist sie gestorben. Der Tod war für sie nicht mehr das Ende. Sie hatte am Ende ihres Lebens neue Hoffnung.

Was ist Ihre Passion? Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie über das normale Maß hinausgehen? Jesus hat sich für uns zum Opfer gemacht, damit wir nicht zum Opfer werden müssen. Wie gut, dass die Passionszeit, mit Jesus, an Ostern endet. In der Dunkelheit, ein Licht.