Eine Eintrittskarte in die Welt

„Mit der bestandenen Gesellenprüfung haben Sie sich selbst die Grundlage für den Start ins Berufsleben im Handwerk gelegt, können sich dort Ihre eigene Zukunft gestalten – für sich und Ihre Familie.“ Kreishandwerksmeister Stefan Mankel von der Kreishandwerkerschaft Eisenach war voll des Lobes für die 23 jungen Menschen, die im Saal im Eisenacher Rautenkranz Platz genommen hatten.

Das Lob haben sie sich redlich verdient. Sie haben ihre Ausbildung im Handwerk absolviert und die Gesellenprüfung erfolgreich abgelegt.

Im Handwerk, so Mankel weiter, würden die neuen Mitarbeiter gebraucht und seien dort auch gut aufgehoben. Gerade das Handwerk schaffe es immer wieder, die sich vor den Betrieben auftürmenden wirtschaftlichen Krisen zu bewältigen. „Im Handwerk steht man zu den Mitarbeitern. Da wird nicht so schnell entlassen wie etwa in der Industrie“, so Mankel. Die Gesellen seien aber auch in der Pflicht, nun gute Arbeit in ihren Betrieben abzuliefern. „Nicht allein, damit Sie jeden Tag stolz nach Hause gehen können, sondern auch für eine gute Zukunft der eigenen Firma.“

Kreishandwerksmeister rät: Fachlich am Ball bleiben

In den heutigen digitalen Zeiten sei es auch im Handwerk sehr wichtig, auf die eigene Weiterbildung zu achten. „Wir müssen alle fachlich am Ball bleiben, um dann auch die nächste Krise meistern zu können“, sagte Mankel. Er hoffe, dass sich einige der frisch gebackenen Gesellen auch auf den Weg machen, den Meistertitel zu erwerben. „Jeder kann sein eigener Chef sein“, rief er den jungen Menschen zu. Und was das Handwerk im Besonderen ferner auszeichne sei, so Mankel, dass man sich ehrenamtlich in die Gesellschaft einbringe.

Darüber würde sich Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) freuen, sagte sie in ihrem Grußwort. „Der Moment, in dem Sie jetzt Ihre Zeugnisse in Empfang nehmen, stellt die Weichen für Ihr weiteres Leben.“ Sie bat die jungen Menschen, an diesem Tag auch an jene zu denken, die sie auf ihrem Weg unterstützt und vorangebracht hätten – Familie, Ausbilder, Lehrer, Kollegen und Betrieb.

Selbst wenn sich der ein oder andere beruflich doch noch anders entscheide, „sich vielleicht noch auf einem anderen Gebiet ausprobieren möchte oder ganz abbiegen“, habe er mit der soliden Handwerksausbildung eine Art „Eintrittskarte in die Welt, die Ihnen niemand mehr nehmen kann“. Wolf warb bei den frisch gebackenen Gesellen darum, wenn möglich der Region treu zu bleiben oder eben nach ein paar Wanderjahren zurückzukehren.

Die drei besten Lehrlinge werden Stefan Mankel (links) und Katja Wolf (rechts) ausgezeichnet: Justin Böttger, Lara Kleyling und Michel Kawalle. Foto: Peter Rossbach

Gerade im Handwerk habe man viele Möglichkeiten. „Ohne das Handwerk geht doch gar nichts. Alles was uns umgibt, hat auch damit zu tun – von den Haaren bis zum Auto, vom Strom bis vom Garten, vom Brötchen bis zu Möbeln“, so Oberbürgermeisterin Wolf. Mit der Gesellenprüfung sei ein zum Teil vielleicht auch steiniger Weg geschafft. „Sie können somit Ihren weiteren Lebensweg mit breiter Brust angehen.“

Besonders breit war dies dann für drei einstige Lehrlinge, die die Prüfung sehr erfolgreich abgelegt hatten. Michel Kawalle (Kfz-Mechatroniker Motorradtechnik), Justin Böttger (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung und Klimatechnik) sowie Lara Kleyling (Fahrzeuglackiererin) wurden dafür von Wolf und Mankel ausgezeichnet.