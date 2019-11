Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Million für Hessischen Hof in Treffurt

Für die Rettung des geschichtsträchtigen Fachwerkgebäudes „Hessischer Hof“ in Treffurt steht nun ein Förderbetrag von einer Million Euro zur Verfügung. „Wir sind jetzt mit dem Hessischen Hof in das Bund-Länder-Programm Stadtumbau aufgenommen worden“, freut sich Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (Bürger für Bürger). Mit dieser Unterstützung kann die Sicherung des seit Jahrzehnten ungenutzten Gebäudes beginnen. Der Bescheid für die Maßnahme „Sanierung Altstadt“ gebe Planungssicherheit, so Reinz, nun könne die Planung ausgeschrieben werden. Der Betrag stehe in vier Jahresscheiben bis zum Jahr 2023 zur Verfügung.

Der Förderverein „Hessischer Hof“, der sich im Sommer dieses Jahres gründete, erfährt Unterstützung aus Großbritannien. Die Prince’s Foundation ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die Prinz Charles 1986 gegründet hatte, um die Prinzipien des traditionellen Städtebaus und der Architektur zu lehren und alte Handwerksberufe wiederzubeleben.

Mit dem benachbarten „Mainzer Hof“ ist Treffurt bereits länger in diesem Programm. Für die Sicherung dieses Gebäudes steht insgesamt eine Finanzhilfe von 550.000 Euro zur Verfügung. „Der Betrag ist für die Entrümpelung und die Dachsanierung des Mainzer Hofs“, freut sich Michael Reinz.