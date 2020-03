Eine Nummer kleiner

Nachdem der Vorstand des Motorsportclubs (MC) Eisenach im Vorjahr bei der Organisation der 59. Wartburg-Rallye eine Vollbremsung einlegen musste, treten die Mitstreiter jetzt wieder voll aufs Gas. „Die 59. ADAC-Wartburg-Rallye findet am 10. Oktober statt“, erzählt der Vorsitzende Klaus Göpfert.

Aufgrund der dünnen Personaldecke an Unterstützern, enormer Kosten für den Verein sowie einiger nicht genehmigter Streckenabschnitte für Wertungsprüfungen hatte der Vorstand Anfang Juni vorigen Jahres die Reißleine gezogen. „Es wird nun eine Nummer kleiner – eine Rallye 70 im Rahmen des DMSB-Rallye-Cups mit 70 Wertungsprüfungskilometern“, sagt Rallye-Organisationsleiter Ronny Baumbach.

Motorsportfreunde werden in diesem Jahr wieder rasante Wertungsprüfungen zur 59. Wartburg-Rallye rund um die Wartburg sehen. Foto: Norman Meißner

Die Piloten stellen ihre Fahrkünste dabei auf drei Prüfungen, die jeweils zweimal gefahren werden, unter Beweis. „Auf jeden Fall haben wir die Waldhaus-Prüfung und die neue Nessetalprüfung im Plan, die beim letzten Mal bei allen Seiten gut angekommen ist“, gibt Veranstaltungsplaner Ronny Zeller einen kleinen Vorgeschmack auf Eisenachs großes Motorsportereignis in diesem Jahr.

Für Freitagabend sei die Abnahme mit Showstart geplant. „Es ist zwar ein Schritt zurück, aber eine Veranstaltung in der Deutschen Rallye-Meisterschaft wäre ein zu großes finanzielles Risiko für unseren kleinen Verein“, sagt Ronny Baumbach.

Die Organisatoren rechnen mit 80 bis 90 Fahrzeugen zur diesjährigen Wartburg-Rallye; bei einem DRM-Wettbewerb liege das Starterfeld meist nur bei 60 Teams. Fahrer älterer Rallyesportfahrzeuge kämpfen in der Wertung des Historic-Rallye-Cups rund um die Wartburg um Punkte und Sekunden. Klaus Göpfert freut sich, dass mit der kleinen Variante die Wartburg-Rallye wieder in den Herbst rollt. „Im Sommer ist es zu warm wegen möglicher Brände, die Zuschauer im Wald auslösen könnten“, sagt der Vorsitzende.

Die Technische Abnahme der Fahrzeuge zur Rallye Wartburg ist für den Vorabend des Wertungstages geplant. Foto: Norman Meißner

Einen erheblichen Streckenverlust für eine Veranstaltung in der DRM-Serie beschert Eisenachs Motorsportfreunden das Cosmodrom an der B 19 (alte A 4), das der Eigentümer nicht mehr zur Anmietung zur Verfügung stellt, da dieser Verkaufsabsichten hegt. Das Areal von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zu erwerben, übersteige die Finanzlage des MC Eisenach deutlich. Jedes Gespräch über eine Anmietung führte bislang in eine Sackgasse.

Für den 1. Mai plant der Verein ein gemütliches Ansommern; die Planungen sind dafür noch nicht gänzlich abgeschlossen.

Auf ein großes Motorsportwochenende dürfen sich Eisenacher und Gäste am 6. und 7. Juni mit dem Slalom-Youngster-Cup und dem Jugendkartslalom freuen. Für die zehn Läufe des Slalom-Youngster-Cups können sich interessierte Jugendliche ab 15 Jahren noch bis Ende März beim MC Eisenach für eine Sichtung melden. „Wir suchen Neueinsteiger – der Youngster-Cup ist ein guter und günstiger Schritt, in den Rallyesport einzusteigen“, meint Klaus Göpfert.

Die Jugendlichen bis maximal 28 Jahre fahren sogar führerscheinfrei auf abgesperrter Strecke mit einem Renault Clio bis maximal im zweiten Gang. „Der Clio ist ein günstiges Kaufangebot vom ADAC, da der ADAC selbst in dieser Saison auf Corsa umstellte“, erklärt der Vereinschef. Die Teilnehmer des Eisenacher Laufs des Cups kämpfen am 6. Juni auf einem abgesperrten Bereich am Verkehrslandeplatz Kindel um Bestzeiten. Für die Trainingsrunden sucht der Verein noch händeringend einen geeigneten Platz.

Zur 59. Rallye Wartburg sind auch wieder Fahrzeuge aus Eisenacher Produktion zu sehen. Die Wartburgs fahren in der Wertung des Historic-Cups. Foto: Norman Meißner

Tags darauf fliegen Kinder ab sechs Jahren auf vier Rädern über den Asphalt des Roller-Skate-Ovals im Sportzentrum an der Katzenaue. Der MC Eisenach erwartet zum Jugendkartslalom gut 100 Starter. Derzeit trainieren zehn Kinder jeweils dienstags und donnerstags. Der Kartsport-Fuhrpark des MC Eisenach stieg nun auf insgesamt fünf Fahrzeuge. „Wir haben jetzt ein nagelneues Kart mit 6,5 PS vom ADAC bekommen – es ist ein ganze neue Generation von Kart“, freut sich der MC-Chef.

Mittels Fernbedienung lasse sich das neue Kart-Fahrzeug im Notfall aus der Ferne ausschalten. Zunächst nutzen es die MC-Kids ausschließlich für Trainingszwecke, da Wettbewerbsläufe mindestens ein identisches Ersatzfahrzeug erfordern.

Zur letzten Rallye Wartburg kam es zwischen Hohe Sonne und Mariental zu einem Unfall, bei dem sich keiner verletzte. Foto: Norman Meißner

Der MC Eisenach empfängt zur Austin-Healy-Ausfahrt am 27. Juni als Gastgeber etwa 30 Oldtimerfreunde aus weiten Teilen des Bundesgebietes. Der Austin Healey Club Germany trat an Eisenachs Motorsportler mit der Bitte um Unterstützung heran. „Bislang fanden die Veranstaltungen immer in den alten Ländern statt“, sagt Veranstaltungsplaner Ronny Zeller. Beginnend am AWE-Haupttor ist eine 200-Kilometer-Schleife durch den Thüringer Wald mit Durchfahrten in Oberhof und Schmalkalden und der Zielankunft auf dem Marktplatz in Eisenach geplant.

Weitere Informationen zur diesjährigen Wartburg-Rallye im Netz unter: https://www.mceisenach.de/Veranstaltungen/Wartburg-Rallye-2020/