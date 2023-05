Eine Reise für den Frieden

The Wartburg Chor auf der Wartburg in Eisenach – unter Leitung von Lee Nelson.

Eisenach. Amerikanischer Kirchenchor gibt Auftritte in der Wartburgstadt – und ehrt einen besonderen Gast.

Der „Wartburg College Choir“ gab nach langer Pause am Donnerstagabend wieder ein Konzert im Festsaal der Wartburg. Die über 80 Sängerinnen und Sänger aus Eisenachs Partnerstadt Waverly (Iowa, USA) präsentierten ihr Programm „Pilgerfahrt zum Frieden“. Vor dem Konzert verliehen Rebekka Neiduski (rechts) und Dolmetscher Larry Trachte (links) dem Eisenacher Ex-Oberbürgermeister Hans-Peter Brodhun (1990 bis 2000) für seine Verdienste um die Städtepartnerschaft die Ehrenmedaille des Chores. Am Sonntag ist der Chor um 10 Uhr in der Georgenkirche zu hören.