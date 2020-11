Eine Stunde Herausforderung auf der Tour durch Eisenach

Die auf dem Firmengrundstück eines Dachdeckerbetriebes in der Oststadt gefällte Fichte wird zum Eisenacher Marktplatz transportiert. Durch die Unterführung am Westbahnhof passte sie gerade so.

Auf dem Firmengrundstück der Dachdeckermeisterin Jana Schade in der Oststadt wurde die etwa 60 Jahre alte Fichte für den Marktplatz in Eisenach am Dienstagmorgen von Forstmann Peter Idler fachmännisch und am Kran hängend gefällt. Der wievielte Weihnachtsbaum das genau war, den der Senior zur Strecke brachte, kann Idler schon nicht mehr zählen. Ebenso lange im Geschäft ist Fred Hofmann-Jehn, der die Weihnachtsbaum-Aktion für die Stadt seit Jahren leitet. Alle Beteiligten sind erfahren genug, um den Baum unbeschadet durch die Stadt an Ort und Stelle zu bringen. Dennoch ist es immer wieder eine Herausforderung.

Eng ging es zwischen den parkenden Autos auf der Fahrt durch die Katharinenstraße zu. Foto: Jensen Zlotowicz