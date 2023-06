Eine-Welt-Verein Eisenach kämpft gegen Ausbeutung in Textilindustrie

Über Missstände in der Textilindustrie informiert der Eine-Welt-Verein in Eisenach (Symbolfoto).

Eisenach. Ein Infostand vor dem Eisenacher Rathaus am Freitag sammelt Unterstützung bei einem wichtigen Thema.

Der Eine-Welt-Verein Eisenach informiert am Freitag, den 23. Juni, von 9 bis 14 Uhr vor dem Eisenacher Rathaus nach eigenen Angaben über die immer noch in weiten Teilen unmenschlichen Zustände in der weltweiten Textilindustrie und wirbt für einen bewussteren Umgang mit Textilien. Außerdem wird für eine Petition an die Europäische Kommission geworben, die existenzsichernde Löhne für die Beschäftigten in der Textilindustrie fordert.