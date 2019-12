Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eingeschworene Händlerfamilie

„Das ist sehr gut gelaufen, trotz des manchmal nicht so guten Wetters“, freut sich Andreas Volkert von der Wartburg-Stiftung über den Verlauf des 20. historischen Weihnachtsmarktes auf der Wartburg. Diesmal fand er am dritten Advent sein Ende, um den Händlern die Chance zu geben, noch bis Heilig Abend in Ruhe abzubauen zu können.

Eingeschworene Händlerfamilie Zwischen 12.000 und 13.000 Besucher kamen jeweils an den drei Wochenenden, um sich mittelalterlich im grandiosen Ambiente des Weltkulturerbes auf die besinnliche Zeit einstimmen zu lassen. Das ist etwa das Vorjahres-Niveau. 187 Reisebusse brachten Besucher aus ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus. „Diesmal waren viele Österreicher unter den Gästen“, so Volkert. Die rund 50 Händler zeigten sich in einem ersten Resümee zufrieden. „Die kommen ja alle freiwillig gerne wieder, obwohl der Aufwand eines Standes hier auf der Burg natürlich größer ist als auf einem normalen, ebenen Marktplatz. Aber hier hat sich über die Jahre eine kleine, eingeschworene Händlerfamilie gebildet, die sich hilft und versteht“, weiß Volkert. Viele seien seit den Anfängen vor 20 Jahren mit dabei. Großer Teddybär ging in die Schweiz Es kommen auch immer mal Neue dazu, diesmal eine Schnapsbrennerei und eine Händlerin, die hochwertige, handgemachte Teddybären im Angebot hatte. Volkert: „Wir waren nicht sicher, ob das angenommen wird, aber sie ist sehr zufrieden. Sie hat sogar einen 800 Euro teuren großen Teddy in die Schweiz verkauft.“ Natürlich sei es für die Händler stressreich aufzubauen, aber viele hätten ihre Stände und Aufbauten an die Gegebenheiten der Burg angepasst und „es gibt mittlerweile auch ein Stück Routine bei allen Beteiligten“, so Volkert. Er schließt in den Dank auch die Mitarbeiter des Bauhofes ein, die Logistik in Sachen Wasser, Abwasser und Strom sei herausfordernd. „Aber das haben alle wieder toll gemeistert.“ Nicht unerwähnt lassen will Volkert die gute Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunternehmen Wartburg-mobil. „Das hat alles prima geklappt.“ Testlauf von der Spicke hat funktioniert Das sieht Horst Schauerte, Chef von Wartburg-mobil, genauso. Die exakte Abrechnung stehe zwar noch aus, aber alle drei Linien zur Burg – von Mariental, ZOB und Spicke – seien bei ihren 780 Fahrten gut ausgelastet gewesen. Mindestens 7500 Fahrgäste habe man gezählt, wobei die Fahrkarten noch nicht eingerechnet seien, die auf der Burg selbst verkauft wurden. „Vor allem der Testlauf mit dem Park-and-Ride-Shuttle von der Spicke war für uns interessant. Die Frage war, ob diese Linie, die ja quasi auf der anderen Seite der Innenstadt begann, angenommen würde.“ Das könne man mehr als bejahen. „Das Ziel, das wilde Parken im Mariental einzudämmen, haben wir klar erreicht.“ Schauerte geht davon aus, dass diese Variante auch im kommenden Jahr angeboten wird, möglicherweise noch optimiert. Eines aber ist gewiss: 2020 wird es wieder einen Weihnachtsmarkt auf der Burg geben, „und diesmal wieder an allen vier Adventswochenenden“, so Andreas Volkert. Das sei auch der Wunsch der Händler. Der vierte Advent sei weit genug weg von Heilig Abend. „Wir sind zwar alle gut erschöpft, wir freuen uns jetzt schon drauf.“