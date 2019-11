Mit Warnstreiks hatten Beschäftigte der Firma Autotest zuletzt ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Nach Verhandlungen kam am Montag auch das erhoffte Angebot der Arbeitgeber.

Einigung über Sozialtarifvertrag bei Autotest

Wartburgkreis. Für die Beschäftigten der Autotest Eisenach GmbH hat die Gewerkschaft einen Sozialtarifvertrag ausgehandelt. Am Montag legte der Arbeitgeber laut Thomas Steinhäuser, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Eisenach und Verhandlungsführer für die Arbeitnehmerseite, eine zustimmende Erklärung vor.

Das Werk im Gewerbegebiet Kindel bei Eisenach soll zum Jahresende schließen. Knapp 200 Arbeitsplätze einschließlich Leiharbeiter sind betroffen. Die IG Metall hatte Verhandlungen mit dem Arbeitgeber aufgenommen, um Ansprüche für die Beschäftigten zu sichern. „Bis vergangenen Freitag sollte eine Verständigung gelingen. Das klappte dann aber nicht. Für Samstagmorgen waren die Mitglieder der IG Metall von Autotest eingeladen, über das Tarifergebnis oder weitere Arbeitskampfmaßnahmen abzustimmen“, erläuterte Steinhäuser. Bei der Zusammenkunft hätten die Beschäftigten ihre Zustimmung zum Sozialtarifvertrag und zur Beendigung der Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen, sofern letzte offene Punkt bis spätestens Montag durch den Arbeitgeber nachgebessert würden. Am Montagnachmittag legte der Arbeitgeber die noch ausstehende Erklärung vor. „Damit kann der Tarifabschluss formal vollzogen werden“, so der Gewerkschafter. Es handele sich um ein „gutes Ergebnis für alle Beteiligten“. Auch der Arbeitgeber habe Planungssicherheit für die nächsten Wochen.

Gemäß Sozialtarifvertrag erhalten die Mitglieder der IG Metall eine Abfindung in Höhe eines halben Bruttomonatsverdienstes je Beschäftigungsjahr bei Kündigung wegen Betriebsschließung. Beschäftigte, die mit Unterstützung der Gewerkschaft gegen die Kündigung Klage beim Arbeitsgericht eingereicht hatten, erhalten für die Beendigung der Klageverfahren einen Aufschlag auf die Abfindung von weiteren 1.000 Euro brutto. Das betrifft 42 Mitarbeiter. Es liegt nach Angaben von Steinhäuser außerdem eine Zusicherung der Eigentümerin vor, dass die Tarifansprüche auch dann erfüllt werden, falls Autotest Eisenach selbst dazu nicht in der Lage sein sollte. Autotest Eisenach ist eine 100-prozentige Tochter der Ceterum Holding mit Sitz in Wernigerode.