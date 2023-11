Einladung an Kulturakteure aus dem gesamten Wartburgkreis

Wartburgkreis. Kulturakteure aus dem Wartburgkreis sind erneut zu einem Austausch eingeladen. Das Treffen findet im sanierten Maßstabwerk in Schweina statt. Sind Sie interessiert? Hier geht es zur Anmeldung:

Zum dritten Kulturforum des Wartburgkreises laden Landrat Reinhard Krebs (CDU) und Kulturmanagerin Gloria Dittmar, am Freitag, 10. November, ab 16 Uhr, Kulturakteure aus der Region in das Maßstabwerk in Schweina ein. Das Kulturforum findet einmal jährlich statt. Thema des diesjährigen Treffens sind die im Kulturentwicklungskonzept für den Kreis festgelegten Leitlinien „Nachhaltigkeit“ und „Teilhabe“. Passend dazu findet die Veranstaltung im ehemaligen Industriebetrieb Maßstabwerk statt, welcher nach seiner Sanierung nun als soziokulturelles Ortszentrum Schweina belebe.

Wie lässt sich Kultur im ländlichen Raum organisieren?

„Gemeinsam wollen wir nachdenken und diskutieren, wie Kultur auch im ländlichen Raum den neuen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Teilhabe gerecht werden kann. Kultur für alle, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder einer Beeinträchtigung möglich zu machen, ist unser aller Ziel. Doch wie organisiert man solche Initiativen am effizientesten?“, umreißt Kulturmanagerin Gloria Dittmar. Sarah Hertam von der Kulturdirektion der Stadt Erfurt berichtet dazu über Erfahrungen in der kulturellen Szene Erfurts.

Bereits ab 15 Uhr besteht die Gelegenheit, das nahe gelegene und im alten, wilhelminischen Stil restaurierte Gasthaus „Zur Sonne“ zu besichtigen. Als Veranstaltungsort soll es in Zukunft auch künstlerischen und kulturellen Projekten eine Bühne bieten.

Eine Teilnahme ist für interessierte Kulturakteure mit einer Voranmeldung möglich.

Rückmeldung per E-Mail: kulturmanagement@wartburgkreis.de – bitte bis zum 5. November